Chorrillos: joven denuncia que mujer usó jeringa para inyectarle un líquido en el transporte público

En Chorrillos, una joven de 21 años denunció que una mujer desconocida le inyectó un líquido de dudosa procedencia en el muslo izquierdo cuando ambas viajaban en un bus de transporte público de la línea 73A. De acuerdo con la afectada, los pasajeros también vieron cómo, momentos antes del ataque, la misma agresora inyectó a un hombre en el interior de la misma unidad.

“Yo estaba camino a mi centro laboral; entonces, la mujer ya estaba sentada en el bus. Cuando yo subo, parecía una persona tranquila. El carro se va por el parque de La Familia, por el límite de Ochoa, yo me iba a Miraflores. Un señor me hace señas. Me avisa que la señora tenía la jeringa para arriba y sin tapa. Lo que hice fue alejarme para el lado del chofer. Frena el bus y baja señora. Es ahí cuando me introduce la jeringa y yo sentí un líquido en la pierna derecha. Ahorita la tengo hinchada y me duele”, narró la denunciante en diálogo con “Latina noticias”.

Pese a que solicitó ayuda para detener a la mujer, la joven no lo logró. Momentos después, acudió a un centro de salud para vacunarse contra el tétano y realizarse exámenes médicos.

“Previamente, ya había atacado a otro pasajero. El señor no reclamo y se bajó mucho más antes (...). Pedí ayuda, pero nadie me auxilió. Me tuve que bajar más adelante. Lo único que hizo fue quitar la jeringa y bajarse. Me ha pasado a mí ahora y le puede pasar a más jóvenes que van a trabajar. Pido ayuda a las autoridades porque es un peligro”, acotó.

La víctima denunció que no pudo pasar por el médico legista, ya que atendía a partir de las 8 de la mañana. “Yo me siento adolorida, estoy cojeando. No hay ninguna denuncia contra ella (en la comisaría). Solamente la señora se fue tranquila”, continuó.