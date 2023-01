Chiclayano de 50 años inicia viaje de 570 kilómetros en bicicleta

Con el objetivo de celebrar la vida, un ciudadano chiclayano se planteó el reto de emprender un viaje largo en bicicleta al cumplir 50 años, y ese día llegó. Este lunes 2 de enero del 2023, a las 5.00 a. m., David Armando Olivera Tapullima partió del distrito de Reque (Lambayeque) con rumbo a Cajamarca. Él se despidió de sus amigos y prometió regresar para contar cada una de sus anécdotas.

“Estamos acercándonos a la meta de las primeras 24 horas, que es recorrer 120 kilómetros, y por ello salí muy temprano. Pasé por Pomalca, Chongoyape, y debo llegar a Llama para mañana continuar por Chota y Bambamarca. Tuve tres picadas de llanta, pero tenemos toda la actitud de continuar hasta el final”, contó al diario La República.

David Olivera se propuso este reto personal para agradecer a Dios por su salud, debido a que hace 20 años sufrió un accidente de tránsito en la ciudad de Lima y a causa de ello se fracturó una pierna, además de que perdió bastante masa muscular en un pie. Utilizó silla de ruedas y bastón por mucho tiempo, e incluso llegó a pesar más de 100 kilos, pero un día decidió optar por una alimentación saludable y todo mejoró.

Lambayecanos apoyan a ciclista y creen que conseguirá su objetivo. Foto: difusión

“Se me declaró persona con discapacidad y caí en depresión, pero hace cinco años inicié un emprendimiento familiar, que consiste en la elaboración de un snack a base de maca y miel. Es un producto nutritivo que generó cambios positivos en mi persona y me motivó a involucrarme en deportes. Ahora practico básquetbol y ciclismo, pero también quiero motivar a otras personas a no rendirse”, refirió.

El chiclayano de 50 años tiene planificado cumplir este viaje en bicicleta en cuatro días, del 2 al 5 de enero. La ruta es Chiclayo-Cajamarca (viceversa) y el recorrido es de 570 kilómetros. Esta es la tercera vez que realiza un reto como este y menciona que lo continuará haciendo en el futuro para promover un estilo de vida saludable en pequeños y grandes.