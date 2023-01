Alcalde de Arequipa genera polémica en su primer día en el cargo: “Soy el alcalde, no el señor Rivera”

Con el inicio del 2023, muchas autoridades regionales y locales están juramentando a sus cargos. Uno de esos casos es el del alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, quien juramentó a la medianoche del último domingo 1 de enero. Sin embargo, a poco de que haya asumido funciones, el burgomaestre ya está generando polémica luego de mostrarse con una actitud poco tolerante ante periodistas de diversos medios.

¿Qué sucedió?

El incidente se registró tras la ceremonia de juramentación del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez. Víctor Hugo Rivera fue invitado a la actividad y, como era de esperarse, también fue interrogado por los reporteros. Fue en ese contexto que la autoridad enfatizó que se mencione su cargo y tras ello evitó a la prensa al mostrar un comportamiento de molestia.

“Señor Rivera, ¿cómo está usted? Usted se comprometió a no modificar los colores del municipio, pero nos están contando que se está modificando con el color celeste”, planteó un periodista. “Bueno, tendría que ver, no sé, ¿cuál es su nombre? Por si acaso, soy el alcalde, no el señor Rivera ”, precisó molesto el titular del municipio y luego prefirió no responder más preguntas. Posteriormente, se volteó de espaldas y no volvió a hablar con los presentes.

Críticas

El caso no ha pasado desapercibido en redes sociales, puesto que Víctor Hugo Rivera ya se encuentra en medio de una polémica a solo un día de asumir el cargo como alcalde.

“Cuando postulan, son todo sonrisas”, “Lo malo es la actitud incorrecta y maleducada de quien siempre fue, que se baje de su nube”, “Qué tal ego”, “Petulante e insoportable”, “Día uno de alcalde y empieza dando la espalda”, fueron las críticas de usuarios en Twitter tras la publicación del video realizado por Frase Corta.

Color celeste

El último domingo, apenas asumió el cargo, la fanpage de la comuna provincial de Arequipa renovó sus imágenes de perfil con unas de color celeste y una imagen de la catedral. El referido color también es el distintivo de la agrupación política del exárbitro.

Dato

Víctor Rivera Chávez juró al cargo en una ceremonia realizada en el salón consistorial a la medianoche del domingo 1 de enero. A pesar de dicha juramentación, Rivera realizará otra actividad similar este martes 3 en el Teatro Municipal de Arequipa