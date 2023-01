SJL, entre la inseguridad y la falta de recursos

Con casi 1,3 millones de habitantes, San Juan de Lurigancho inicia el año con una nueva gestión municipal. El alcalde Jesús Maldonado deberá hacer frente a diversos problemas, entre los que resaltan la inseguridad, el bajo presupuesto y la falta de servicios. Los vecinos mantienen la esperanza de que la autoridad edil cumpla con las promesas que hizo en su campaña.

Jorge Ramírez es dirigente del A.H. 24 de Diciembre. Allí, los asaltos son constantes y violentos. Los delincuentes les apuntan con armas para quitarles el celular, zapatillas o una gorra, y, a veces, les disparan. En esta zona viven cerca de 5.000 personas y una gran parte ha sido víctima de la delincuencia. “Todos los vecinos hemos salido perjudicados”, cuenta.

Maldonado sabe que la inseguridad es un problema que aqueja a todo el distrito. Explica que faltan serenos, policías y comisarías. Hasta el viernes desconocía el número exacto de agentes del serenazgo porque, por un lado, cerca de 800 protestaban por la falta de pago, pero durante la transferencia le dijeron que eran 350. Añade que hay casi 2.500 policías y 11 comisarías, mientras que Cusco y Arequipa, con población similar, tienen entre 50 y 100.

Una de las propuestas que aún mantiene es sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. “Necesitamos que los militares vuelvan a patrullar el distrito (…). Necesitamos que sean ese elemento disuasivo”. Asegura saber que la medida puede ser “controversial”, pero cree que es “efectiva e inmediata”. Asimismo, buscará que el serenazgo esté acompañado de la Policía y en esta primera semana desea declarar en emergencia al distrito por la inseguridad.

Alcalde. Jesús Maldonado recibió cero soles de presupuesto. Foto: difusión

Bajo presupuesto

El nuevo alcalde manifiesta que esperaba conocer la situación del distrito en la transferencia, pero esto no fue posible porque el ahora exburgomaestre Alex Gonzales no estuvo presente. “Viajó el 22 a Estados Unidos. Yo lo considero un abandono de cargo. Dejó al teniente alcalde, que no tiene mayor conocimiento (...) o injerencia con sus propios funcionarios”.

Debido a ello, hasta el viernes también desconocía el presupuesto que estaba heredando. “En el acta de transferencia, ellos nos ponen cero de presupuesto. Nosotros tenemos información, pero no puedo dar una cifra exacta”. Lo que sabe es que es insuficiente para todo lo que falta hacer en el distrito. Por ello, planea trabajar con el Ejecutivo para aumentar el monto asignado. Por ejemplo, sostiene que para mejorar la infraestructura, que incluye pistas, veredas, losas deportivas, áreas recreativas, parques, entre otros, solo disponen de 60 millones de soles. “¿Y por qué contamos solamente con ese presupuesto? Porque el resto se va a servicios: mantenimiento de áreas verdes, riego de parques, todo lo que tiene que ver con servicios municipales”.

Mejorar infraestructura

Jhon Montes, vecino de Zárate, señala que es urgente mejorar el pavimento del distrito. “Toda la vida las pistas no han estado bien. Las veredas e incluso parques no están bien. Hay alambrados que están rotos”. Pero, además de eso, hay zonas en las que la única forma de acceso son escaleras, por lo que los adultos mayores y personas con discapacidad no pueden movilizarse, como donde vive Ramírez.

El alcalde señala que quiere “repensar la planificación” de SJL, porque ha crecido sin ella. “No ha habido concepto de desarrollo urbanístico, es por eso que hay muchas zonas donde no hay posibilidad de tener carreteras y otras donde sí podemos recuperar”. Él refiere que se trabajará con desarrollo urbano para que algunas vías puedan conectarse y los vecinos puedan subir a las zonas altas. También, asevera, planea recuperar algunas vías como la 13 de Enero, Las Flores y Santa Rosa que están deterioradas, así como otras que están en “completo abandono”.

SJL tiene más problemas por resolver, la lista es larga. Por ejemplo, el sacerdote Víctor García de la parroquia San Marcos cuenta que la informalidad también los afecta. Espera que Jesús Maldonado pueda escuchar a las organizaciones populares que son las que representan a muchos vecinos que por décadas han sido olvidados.

Reacciones

Víctor García, sacerdote

“Se debe fortalecer la seguridad; (hacer algo respecto a) la informalidad, sobre cómo los formalizamos y, a la vez, resolver la situación del hospital. ¿Cómo enfrentamos todo esto?”.

Jorge Ramírez, dirigente de A.H.

“Lo que nos aqueja es la inseguridad ciudadana, la delincuencia, la drogadicción, incluso la violencia contra la mujer va avanzando permanentemente en estos lugares”.

Jhon Montes, vecino de SJL

“Espero que (el burgomaestre Jesús Maldonado) haga algo porque siempre todos los alcaldes de todos los distritos prometen cosas y, a veces, no las cumplen. Esto es de toda la vida”.