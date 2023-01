Rafael López Aliaga y sus 20 promesas para convertir a Lima en una “potencia mundial”

Rafael López Aliaga es el nuevo alcalde de Lima por decisión de la ciudadanía que votó en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. El exconcejal metropolitano asumirá funciones desde hoy 1 de enero de 2023 y tendrá los próximos cuatro años para hacer realidad sus planes de campaña. ¿Qué promesas hizo López Aliaga en transporte?, ¿Respetará su palabra en relación con la seguridad ciudadana? En esta nota, te contamos todo lo que el líder de Renovación Popular planea ejecutar para convertir a Lima en una ciudad de primer mundo.

Rafael López Aliaga: 20 promesas para que Lima sea “potencia mundial”

Llegó la hora de cumplir promesas. López Aliaga deberá iniciar sus esfuerzos para hacer de “Lima una potencia mundial”, tal y como afirmaba en su lema de campaña electoral.

A continuación, un resumen de 20 principales propuestas del alcalde para el desarrollo de la capital:

Promesa 1 : construirá un Sistema de Teleféricos Urbanos que conectará San Juan de Lurigancho con Comas. Luego, lo extenderá hasta Carabayllo.

Promesa 2: creará el Sistema de Reservistas de las Fuerzas Armadas, grupo capacitado y evaluado de forma permanente que ayudará en la prevención del delito en los lugares de mayor violencia en Lima.

Renovación Popular hizo alianza con reservistas del Ejército Peruano durante las elecciones del 2022. Foto: Twitter de Rafael López Aliaga.

Promesa 3 : reforestar el equivalente a unas 40 manzanas en las riberas del río Rímac y construir tres puentes que integren el distrito del Rímac con el centro de Lima y Barrios Altos.

Promesa 4: eliminará el mercado negro de celulares gracias al trabajo del serenazgo y el nuevo Sistema de Voluntariado Municipal. La idea es identificar focos de compra y venta de teléfonos robados y, posteriormente, clausurarlos y encarcelar a los responsables.

De acuerdo con Osiptel, durante los últimos meses la cifra promedio de robos diarios de celulares es de 4 000. Foto: captura de Latina

Promesa 5: desarrollará un expediente técnico para agilizar la conexión subterránea del : desarrollará un expediente técnico para agilizar la conexión subterránea del Metro de Lima , a fin de unir los distritos de Villa El Salvador y Puente Piedra (Lima Norte con Lima Sur).

PUEDES VER: Rafael López Aliaga asume la alcaldía de Lima este domingo 1 de enero

Promesa 6 : con inversión privada, construirá la Vía Expresa Aérea Sur , de unos 10 kilómetros, que una la avenida Javier Prado hasta Villa El Salvador.

Promesa 7 : apoyará a organizaciones de vecinos para la autodefensa de sus familias ante la inseguridad ciudada. La medida incluye la instalación de cámaras de videovigilancia y rejas para regular el acceso de personas ajenas a los vecindarios.

Promesa 8 : instaurará un Sistema de Moto Ambulancias , a fin de que cada Casa Solidaria tenga un mototaxi equipado como una ambulancia de emergencias para traslados cortos de pacientes a hospitales de la Solidaridad.

Promesa 9: desarrollará el plan Bukele, el cual hace referencia a las medidas contra la criminalidad que toma el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En un primer momento, instalará comisarías de mayores donde la Policía, Fiscalía y el Poder Judicial trabajarán de manera coordinada en un solo espacio.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele se encuentra firme a su medida de "Mano Dura" que tiene como propósito acabar con las pandillas. Sin embargo, el efecto es contraproducente. Foto: Composición LR/AP

Promesa 10: instalará un sistema de ventilación en el : instalará un sistema de ventilación en el Metropolitano y negociará el incremento de flota de buses.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima rechaza acusaciones de corrupción emitidas por Rafael López Aliaga

Promesa 11 : pedirá la identificación obligatoria de motociclistas con chalecos y cascos que deberán tener la placa del vehículo.

Promesa 12 : ampliará el Metropolitano por el Corredor Vial Grau, conectando la estación Central con el tren eléctrico (estación Aviación).

Promesa 13 : creará la Oficina Municipal de Salud , la misma que se encargará de coordinar y articular con las entidades públicas de salud y clínicas privadas/laboratorios de Lima.

Promesa 14: reformulará el sistema de transporte, a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao ( : reformulará el sistema de transporte, a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao ( ATU ), priorizando el uso de transporte público y ciclovías.

López Aliaga buscará priorizar las ciclovías y transporte público. Foto: Municipalidad de Miraflores/referencial

Promesa 15: con inversión privada, desarrollará un tranvía universitario que una los distritos de San Martín de Porres hasta Carabayllo.

Promesa 16 : construirá playas artificiales por geo membranas que estarán ubicadas en los distritos de Lima alejados del mar.

Promesa 17 : incrementará los clubes zonales en Lima, cuyos socios contarán con tarjetas de identificación.

Promesa 18: construirá estaciones de tren necesarias entre Chosica y Callao para transportar pasajeros de Chosica a Callao, de 5.00 a. m. a 10.00 a. m., y de Callao a Chosica de 5.00 p. m a 10.00 p. m.

La Línea 1 del Metro de Lima cuenta actualmente con 26 estaciones. Foto: Andina

Promesa 19 : diseñará campañas educativas efectivas sobre el cáncer y la diabetes mensualmente. Para la primera enfermedad se centrarán los esfuerzos los meses impares y para la segunda los pares.

Promesa 20: instalará atrapanieblas para brindar agua potable a las zonas que no tienen acceso a este servicio básico.

Bonus track: López Aliaga prometió ganar S/10 en su sueldo de alcalde de Lima

De acuerdo al decreto supremo n.º 413-2019-EF, al alcalde de Lima le corresponde una remuneración mensual de S/15.600. Sin embargo, Rafael López Aliaga prometió que solo recibiría una suma simbólica al ocupar el cargo.