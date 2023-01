Día no laborable 2 de enero: qué decretó el Gobierno, quiénes no trabajan y lo que debes saber

El lunes 2 de enero del 2023 será día no laborable de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno. El pasado 28 de diciembre, el poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 151-2022-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, donde se establecen las siete fechas que serán días no laborables durante este año y la primera semana del 2024.

La norma también indica que las entidades del sector público tendrán que garantizar el funcionamiento de servicios que sean indispensables para la sociedad durante esta fecha.

Asimismo, en el ámbito privado, las empresas podrán determinar qué colaboradores completarán la jornada del 2 de enero para asegurar el cumplimiento de la limpieza, saneamiento, electricidad, agua, transporte, entre otras prestaciones, de la ciudad.

¿Quiénes no trabajan el 2 de enero?

De acuerdo a la norma, los empleados del sector público no laborarán el lunes 2 de enero . Sin embargo, deberán compensar las horas no trabajadas en los diez días posteriores o según lo indique la institución del Estado a la cual pertenecen.

¿Aplica también para el sector privado?

Los centros privados podrán acogerse a este día no laborable, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores para fijar la forma en qué se recuperarán las horas que no se han cumplido. Si no se llega a un acuerdo, decidirá la empresa.

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

Los días no laborables suelen ser declarados por decretos supremos. Estos son días de descanso deben ser compensados por el trabajador luego de un acuerdo con el empleador. Para el sector público, estas fechas son obligatorias, mientras que las empresas privadas pueden optar por no implementarlas.

En cambio, un feriado es un día de descanso. Es decir, la compañía deberá otorgar una remuneración ordinaria porque así lo establece la ley.

¿Cuáles son los feriados del 2023?