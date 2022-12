Video pone al descubierto a electo alcalde de Piura, quien ofrece puestos de trabajo

A un día de asumir su gestión municipal, a través de las redes sociales, se filtró un audio del electo alcalde de Piura, Gabriel Madrid, quien se encuentra reunido con sus simpatizantes, para prometerles puestos de trabajo en áreas estratégicas de la comuna. Sin embargo, asegura que el personal contratado por la gestión del exalcalde Juan José Díaz Dios no permitirá que coloque a más personas laborar en el ayuntamiento piurano.

“Hoy día están contratando personal con la finalidad de que ustedes no entren a trabajar, entonces para que se den cuenta de cómo se está manejando. Este mes será de acomodo, donde entrarán 38 personas y los nombrados que nos han apoyado tenemos que ponerlos en áreas estratégicas para que nos sigan ayudando poder permitir que en el transcurso del mes siguiente porque lo primero que tenemos que hacer es sacar a la gente que están queriendo dejar; si no los sacamos, no podrá ingresar ninguno de ustedes”, se escucha decir al alcalde en el video.

Electo alcalde se reúne con simpatizantes para ofrecer puestos de trabajo. Foto: La República.

Estos actos han sido cuestionados por el regidor electo Daniel Verástegui, quien rechazó que el electo alcalde de Piura pretenda repartir puestos de trabajo a sus “compañeros de campaña”, a costa del presupuesto municipal y, colocando en puestos estratégicos a los trabajadores de carrera que lo apoyaron en campaña.

Por ello, exigió priorizar sus objetivos para gestionar recursos en beneficio de todos los piuranos. “La Municipalidad de Piura no debe ser usada como una agencia de empleo para acomodar a sus compañeros de campaña”, dijo.

Al respecto, el burgomaestre, a través de sus redes sociales, aseguró que se trata de la contratación de servidores de confianza para priorizar los proyectos que ejecutará durante los primeros 100 días de su gestión municipal.