SJL: jóvenes alquilaron casa en Airbnb para Año Nuevo, pero anfitrión desapareció con el dinero

¡Arruinaron su celebración de Año Nuevo! Un grupo de amigos tenía la ilusión de pasar amenos momentos para recibir el 2023 juntos en una casa que reservaron por medio del aplicativo Airbnb, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con la descripción de la página, el inmueble cuenta con jacuzzi, zona de parrilla, cocina y espacio para 16 huéspedes. Dichas características convencieron a los jóvenes, quienes se comunicaron con el supuesto dueño Walter Albert Valladares Chamorro.

Sin embargo, tras recibir un abono de 400 soles en su cuenta bancaria, el anfitrión dejó de responder los mensajes de los organizadores. Ellos llamaron constantemente al número de celular que les dejó Valladares, pero se encontraban con el dispositivo apagado a pesar de que, inicialmente, les prometió que les devolvería el dinero por algunos percances con las fechas. Ya pasaron nueve días y no tienen ninguna señal.

“Hoy se me complica a menos que sea a las ocho de la noche, a esa hora estaré en el departamento. La dirección es jirón Las Grosellas 1410 (...). Por mi parte no tengo ningún problema en devolverte el dinero. Si gustas, me confirmas y te transfiero”, fue la última comunicación del estafador vía WhatsApp.

Según fuentes de El Popular, la vivienda en cuestión ya está alquilada de manera permanente. Además, la dirección que se brinda en Airbnb no es la correcta.

Los afectados están preocupados, ya que no recuperaron su dinero para alquilar otro espacio. Frente a esto, solicitaron la intervención de la Policía Nacional del Perú para que investiguen el caso y encuentren al sujeto que continúa ofertando la casa.