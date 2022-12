“Que tenga feliz día y Feliz Navidad”: denuncian que repartidor de Rappi fingió entrega de pedido

Desde San Isidro, la ciudadana Yuliana Castro denunció de manera pública que un repartidor de Rappi identificado como Ramón Nelson Ruiz Molina, según el aplicativo, se llevó su pedido y fingió la entrega con una fotografía del paquete en el frontis del edificio donde reside.

“Pedí un RappiFavor por @PeruRappi para que me traigan un pedido previamente pagado a una empresa. El delivery llegó a casa, tomó foto aparentando que fue entregado, me deseó feliz día y se lo llevó. El asistente virtual no contesta. @IndecopiOficial ¡help!”, escribió la afectada en un primer momento, en su cuenta de Twitter.

Además, la joven adjuntó un video como prueba de su queja. Las cámaras de seguridad del exterior de su vivienda captaron el momento en que el repartidor llega, saca una fotografía de las bolsas y las envía por medio del chat del aplicativo con el mensaje: “Hola, entregado. Que tenga feliz día y Feliz Navidad”.

Esta situación indignó a la usuaria, ya que afirma que su pedido nunca fue entregado, tal y como muestran las videocámaras. El motorizado vuelve a guardar el paquete en su mochila, se coloca el caso y procede a retirarse a bordo de su vehículo.

Respuesta de Rappi

Ante la denuncia, la empresa Rappi, por medio de sus redes sociales, prometió revisar el caso.

“Hola, Yuliana. Este tipo de inconvenientes son manejados desde el Centro de ayuda; sin embargo, haremos una excepción contigo, envíanos por DM el correo y teléfono asociados a la app, revisaremos lo sucedido y enviaremos el caso al área especializada. Estaremos atentos”, fue la respuesta.

Sin embargo, Castro aseguró que el centro de ayuda o el asistente virtual no responde, pese a que ya pasaron más de 15 horas desde el incidente.

“Y sugiero una recomendación en este tipo de casos. Evidentemente, en el video se ve que me roban. Yo también trabajo en comunicación, lo primero que debería suceder es que lamenten el hecho y empaticen conmigo haciendo el máximo esfuerzo por investigar y resarcir”, añadió.