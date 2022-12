Padre denuncia que su hijo murió por negligencia médica en hospital de Juliaca

Ambrosio Cajiamarca Mendoza denunció que su hijo de 17 años de edad murió a causa de una negligencia médica que sufrió en el hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca, región Puno. El suceso ocurrió el pasado lunes 26 de diciembre, a las 4 de la tarde aproximadamente.

El padre, afectado por lo ocurrido, contó que acudió al establecimiento de salud con su hijo porque comenzó a sentir intensos dolores estomacales. Detalló que, tras ingresar al nosocomio, el joven esperó por más de cinco horas en el servicio de Emergencia para que algún médico lo atienda. Cajiamarca precisó que el personal que estaba en el área solo le colocaba calmantes mientras aguardaba.

“No lo han atendido oportunamente en su debido momento. Cuando mi hijo ya estaba muy mal, ahí recién han reaccionado”, dijo el padre en declaraciones para el medio de comunicación local Puno Noticias.

Además, contó que tras ingresar a sala de operación, el médico de turno Jorge Mamani Quispe solo alcanzó a certificar que su hijo murió por una úlcera gástrica perforada.

“Me siento muy dolido por culpa de ese médico. Mi hijo no estaba enfermo. Si hubiera estado enfermo una semana o 15 días, yo aceptaría su muerte, pero no lo acepto, no me cabe en la cabeza. Voy a actuar de acuerdo a ley, voy a denunciar penalmente a ese médico”, manifestó el progenitor.

El joven se preparaba para ingresar a la universidad y estudiar la carrera de Medicina Humana.