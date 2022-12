Conoce cuáles son las 4 playas liberteñas que son saludables para visitar en Año Nuevo

La proximidad del verano y del Año Nuevo incita a los visitantes a disfrutar del sol, playa y arena; sin embargo, la mayoría de las playas de la región La Libertad son consideradas no saludables por el Ministerio de Salud, por lo que se debería estar alerta para no contraer alguna enfermedad de la piel o intestinal. De acuerdo a la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), el 23 y 25 de diciembre revisaron la calidad microbiológica de sus aguas, entre otros aspectos.

Tras analizar una veintena de playas, la entidad determinó que, en la región, solo cuatro son saludables. En Trujillo, la playa Acapulco está considerada apta para recibir a los bañistas. Está ubicada en el distrito de Moche.

En Ascope, la playa El Tablazo, situada en puerto Malabrigo, también cumple con todos los requisitos para la llegada de los visitantes. Igualmente, son saludables Chérrepe, en el distrito de Pueblo Nuevo, y el malecón Grau, en Pacasmayo.

No saludables

En el distrito de Huanchaco, se informó que las playas Huankarute y El Mirador cumplen con la calidad microbiológica y la presencia de servicios higiénicos; pero la calidad de limpieza que tienen es mala. Ahí también se revisó Huanchaquito, que incumplió los tres aspectos analizados.

En Moche, la playa El Acuario, en Las Delicias, solo pasó la calidad microbiológica e incumplió la calidad de limpieza y los servicios higiénicos. Igual panorama mostró el balneario Salaverry, ubicado en el distrito del mismo nombre.

Las otras playas no saludables son El Charco, Tres Palos y Bocana Cruz Verde, en Ascope; y El Faro, El Milagro, Santa Elena y Puémape Centro, situadas en Pacasmayo. En Virú, los balnearios que no pasaron la evaluación son Puerto Morin, Las Gaviotas, El Encanto y El Carmelo; mientras que en Chepén la playa considerada no saludable es La Bocana.