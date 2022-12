Ciudadanos forman largas filas para comprar un balón de gas en Arequipa

Ciudadanos forman largas filas para comprar un balón de gas en la ciudad de Arequipa. Dicha situación se vive este sábado 31 de diciembre afuera de la planta de Llamagas en el distrito de Paucarpata.

Durante el último día del año 2022, las personas aguardan para comprar el recurso que —según la distribuidora— se comenzará a vender desde la 1.00 o 2.00 p. m. Asimismo, también habrían informado que serán solo 40 balones de gas los que podrán expenderse hoy.

La situación del recurso todavía no se normaliza en la Ciudad Blanca y esto obliga a que las personas permanezcan haciendo cola para poder cocinar.

Una mujer que se encuentra en la fila señaló llegó al lugar a las 9.30 a. m. aproximadamente y que no ha desayunado, precisamente, porque se terminó el gas en su domicilio.

Las personas que se hallan cerca a la puerta del establecimiento están desde más temprano, alrededor de las 6.00 a. m.

“Estoy renegando porque desde las 6.30 hago la cola y hasta ahora no nos dicen nada. Al frente hay otra empresa que tiene gas y no quiere vender, cómo vamos a cocinar. Quién se iba a imaginar hacer colas y por el gas. Ahora por qué más nos harán hacer cola, no es justo lo que nos están haciendo”, manifestó una ciudadana.

Se nota la molestia de las personas y no parece una fecha de celebración. En la fila se encuentran varios adultos mayores.