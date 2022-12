Piura: balean casa de médico y le exigen dinero para no matar a su familia

Desde el 20 de diciembre del presente año, un médico denuncia ser víctima de extorsión en Piura. Los delincuentes le exigen dinero para no atentar contra su vida. Según refirió la víctima, los mensajes extorsivos llegan a través de su número personal y el de su esposa, para que se comuniquen con ellos. Si no lo hace, aseguran los facinerosos, pondrán en riesgo la vida de su familia, hijos y personas con las que se rodea.

En uno de los mensajes mostrados por el galeno le envían lo siguiente: “Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi estimado (su nombre). Al parecer no me está tomando las cosas en serio. No piense que esto es juego. Aquí está hablando una organización grande. Ya hice bajar a mi personal y ya le dejé un recado. Eso no es nada”.

Continúan: “No creo que más te interese el mugroso dinero que el bienestar de toda tu familia. Acá, las cosas claras. Desbloquéame. Quiero diálogo, quiero que me contestes para conversar con mi hermano. De lo contrario, seguiré haciendo que mi personal siga chambeando, pero las próximas balas ya no van a ir a tu consultorio o vehículo, irán en toda la cabeza de uno de tus familiares”.

El primer atentado ocurrió a las 19.30 horas contra la puerta de su vivienda. Foto: G. lLozada/URPI-LR

El galeno agregó que le han dicho que ellos están libres y tienen contacto con gente de la calle que puede hacerle daño. Hasta el momento, han disparado dos proyectiles contra la puerta de su vivienda, la cual ha sido perforada. La bala ha ingresado a la sala de estar. El hecho ocurrió a las 19.30.

“Nos han dicho que por ahora es una advertencia. No nos encontrábamos en casa. Una persona que está encargada de cuidar nos informó del hecho. Indicó que primero tocaron la puerta muy fuerte y luego dispararon. Eran dos sujetos en moto lineal y otro en un auto”.

Finalmente, pidió a la PNP que pueda resguardarlo, pues aún no se han comunicado ni existe reporte de lo ocurrido, lo cual le genera preocupación porque están amenazando la existencia de su familia y de sus hijos.