Los 5 sitios arqueológicos en peligro ante eventuales fuertes lluvias en Lambayeque

Frente a la posibilidad de que en el verano del 2023 se presenten lluvias de gran intensidad en la región Lambayeque, el director del museo Bruning, Carlos Wester La Torre, advirtió que cinco sitios arqueológicos de la provincia de Lambayeque tienen un alto nivel de vulnerabilidad, debido a que no cuentan con la protección adecuada y están cerca de zonas de inundación.

En conversación con La República, el arqueólogo señaló que el museo Bruning es responsable de los sitios Chotuna-Chornancap (distrito de Lambayeque), huaca La Pava (Mochumí), huaca Jotoro (Jayanca); huaca Bandera (Pacora) y el complejo Apurlec (Motupe). En todos los casos, durante la etapa más dura de la pandemia, no se realizaron trabajos de mantenimiento ni conservación, por lo que hoy su situación es de riesgo ante la naturaleza.

PUEDES VER Lambayeque: 6 áreas del Hospital Belén se inundan tras rotura de tubería de agua

“La presencia de lluvias en este verano del 2023 pondría en alto riesgo la conservación e integridad de estos monumentos, porque hemos instalado infraestructuras para su conservación y sobre la cual no se ha hecho nada en los últimos cinco años. En la pandemia no se pudo hacer el mantenimiento, sin embargo, en el 2022 sí debimos hacerlo, pero la falta de presupuesto no lo ha permitido”, expresó.

Durante la etapa más dura de la pandemia, no se realizaron trabajos de mantenimiento. Foto: E. Moreno/URPI-LR

Wester La Torre precisó que la mayor preocupación radica en el daño que podría sufrir el monumento arqueológico de huaca Bandera, donde actualmente se desarrolla un proyecto de investigación. Según apuntó, este sitio se ubica cerca del río Motupe, el cual, de aumentar el caudal, impediría el paso de los especialistas. Asimismo, un posible desborde afectaría el patrimonio cultural y el avance de los estudios.

PUEDES VER Protestan contra Boluarte tras llegada de ministras de Salud y Vivienda a Chiclayo

Pese al complicado escenario, el director del museo Bruning de Lambayeque manifestó que, con las partidas económicas necesarias, aún se pueden realizar trabajos de mantenimiento en estos lugares con celeridad. Enfatizó que aquí es responsable el Ministerio de Cultura (Mincul) a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC), pero también el Gobierno Regional y los gobiernos locales entrantes.

“Es una responsabilidad compartida. Si bien el Mincul es el ente rector, las municipalidades y Gobierno Regional también tienen el deber de preservar el patrimonio cultural