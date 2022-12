Los feminicidios que no se cuentan: ¿número de casos disminuyó en Perú este 2022?

En el 2006, cuando el Ministerio de la Mujer aún era denominado bajo las siglas Mimdes (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social), se realizó un documental sobre la violencia de género en las zonas rurales del Perú. En aquel video, una de las mujeres sobrevivientes relató cómo es que su agresor la amenazaba. Este sujeto le solía decir que no importaba que lo denuncie, pues a la semana estaría fuera de la cárcel y una vez libre volvería a agredirla. “De vuelta te voy a pegar, hasta te voy a matar”, le decía.

“Me decía: ‘De ti, quién se va a acordar, dentro de mi terreno te enterraré, quién se va a acordar de ti. La gente, cuando pregunte, le diré: ‘Esa p*** se ha ido con otro marido’. Cuando tus hijos lloren, les diré: ‘Tu madre con otro marido se ha ido, nos ha dejado’. Yo tenía miedo”, relató para el material audiovisual “Tejiendo una esperanza” (Mindes, 2006).

Muchos casos de feminicidios inician con este tipo de amenazas. La pareja de la testigo, al igual que muchos agresores, la chantajeaba. Sembró en ella el temor para que evite buscar ayuda. Desde aquel testimonio, han transcurrido 16 años, pero ¿cuánto ha cambiado la situación para las mujeres peruanas?

Testimonio de una de las víctimas de violencia del documental "Tejiendo una esperanza". Foto: captura de documental "Tejiendo una esperanza" (Mimdes, 2006)

¿Realmente hubo una disminución de casos en este 2022?

Este 2022 el número de feminicidios en el Perú habría disminuido. De acuerdo con la data del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), hasta noviembre de este año se reportó un total de 113 casos, mientras que en el 2021, en el mismo periodo, se registraba 125 fallecimientos, por lo que se pudo observar un descenso del 9,6%. Sin embargo, ¿se puede decir que con estas cifras la situación de violencia de género en el país está mejorando?

“Hemos tenido años en los que la tasa de feminicidios y desapariciones pueden haber disminuido un poco, pero al siguiente año aumentan. No podríamos decir que estamos venciendo la lucha contra la violencia hacia las mujeres por la data de un año, a menos que esta se convierta en una tendencia que dure cinco o 10 años , que es lo que uno puede ver en otros países. Pero ese no es el caso del Perú” , sostuvo a La República Rocío Gutiérrez, subdirectora de la ONG Manuela Ramos.

En ese punto también coincide Carolina Garcés, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, quien indicó que “el número de casos puede ser un parámetro, pero no es el más relevante” pues lo importante es tener en cuenta que a pesar de que las cifras de feminicidios, suban o bajen, las tentativas se mantienen igual.

Asimismo, indicó que a lo que va del año, las oficinas y módulos defensoriales a nivel nacional han contabilizado un total 131 casos, es decir, 18 más que lo anunciado por el MIMP . En resumen, la data recolectada por la Defensoría del Pueblo indica que este 2022 hubo un leve aumento de feminicidios.

“En nuestro caso, hay un ligero incremento, pero lo que en verdad se refleja es que no hay una mejora en la problemática”, dijo.

Por su parte, la exministra de la Mujer, Diana Miloslavich, aseveró que esta “disminución de los indicadores” no se puede definir aún sin antes cruzar información con las denuncias de mujeres y niñas desaparecidas durante este 2022.

¿Por qué las cifras no tienen una tendencia definida?

Como se puede observar en los gráficos, a lo largo de los años el número de feminicidios en el Perú no es regular. Hay periodos en los que los casos aumentan y otros en lo que no, pero estas cifras nunca se mantienen uniformes. A esta situación, Rocío Gutiérrez, vocera de Manuela Ramos, lo denomina como una “ondulación”. Pero, ¿por qué este tipo de violencia es tan fluctuante?

En este punto, las tres especialistas coincidieron en que una de las principales razones se debe al problema estructural del machismo en el Perú, así como a la poca acción que ejerce el Estado para tratar de erradicarlo. De esta manera, la discriminación hacia las mujeres se ve reflejado en todas las esferas.

“ El machismo es una institución cultural muy fuerte y muy arraigada en nuestro país, y si no avanzamos en eso, las cifras pueden ir subiendo y bajando de año a año . No estamos erradicando el problema de manera sustancial”, resaltó la subdirectora de Manuela Ramos.

Cifras de feminicidio hasta octubre del 2022. Infografía La República

Por otro lado, la funcionaria de la Defensoría del Pueblo también hizo énfasis en este punto y agregó que, actualmente, no existe una política pública consistente ni articulada. Un ejemplo de ello es la diferencia que hay entre las cifras de los casos de feminicidios que cada entidad estatal obtiene por su cuenta. Es así que, según la entrevistada, estas dependencias están trabajando de manera aislada y esporádica.

“Hay avances, sí, pero el problema de la discriminación estructural contra las mujeres está muy enraizado y hace que los roles que se nos suelen dar todavía persistan. Eso no va a cambiar de un día para otro. De nada sirve dar un presupuesto en cada año, porque si este tema estructural no es trabajado de manera continua no va a cambiar la situación ”, aseveró.

Ante este panorama es complicado determinar cómo será el 2023 en este aspecto.

Proyectos inconclusos

En las calles. La marcha del último sábado fue multitudinaria. Hoy las mujeres saldrán otra vez a reclamar sus derechos. Foto: Antonio Melgarejo/ La República

La exministra Miloslavich apuntó que aún se necesita una mejora en la calidad de los servicios de los Centros de Emergencia Mujer, ya que “las mujeres que van (a denunciar) necesitan de todo el apoyo de quienes las atienden”. Asimismo, las tres especialistas resaltaron la importancia de que este 2023 se aceleren o retomen los siguientes proyectos: