Detienen a expareja de Wendy Sandon acusado de asesinarla e intentar desaparecer su cuerpo en México

Luego de que se diera a conocer la desaparición y muerte de Wendy Helen Sandon, empresaria peruana en México, la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a su expareja y padre de sus hijos, Dario N., señalado como el responsable de haber asesinado a la mujer que se dedicaba a trabajar en el rubro de la belleza desde hace más de 10 años.

“De acuerdo con los avances de la investigación, preliminarmente se establece que Dario N. habría sacado a la víctima del inmueble a bordo de una camioneta”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Sin embargo, según la familia de Sandon, el principal sospechoso de haber cometido el crimen estaría por salir libre, pues al no haber un acta de defunción, no hay delito para la justicia mexicana.

“Como no hay acta de defunción, no hay delito y si no hay delito, no hay condena. Entonces, el viernes es la audiencia y tememos que él vaya a quedar en libertad y afrontar la investigación así. También tememos por la seguridad de mis sobrinos y mis papás que están en México”, declaró la hermana a “América noticias”.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).