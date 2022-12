Resumen 2022: alumna de la UPCH obtiene indemnización de S/150.000 por no poder colegiarse

En junio de este 2022, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) fue protagonista de una demanda, la cual perdió por lo que tuvo que darle a una de sus alumnas más de S/150.000. La licenciada Laura Vera Guzmán hizo pública su acusación contra esta casa de estudios luego de que no pudiese colegiarse.

Así, en la siguiente nota de La República te contamos todo sobre este caso que se resolvió finalmente en diciembre de este año.

Todo inició cuando Vera Guzmán culminó sus estudios, iniciados en el 2011, en la carrera de Tecnología en Urgencias Médicas y Desastres, la cual es una rama de Tecnología Médica. Posteriormente, se licenció.

El siguiente paso es que la joven quería tomar era colegiarse; no obstante, hasta este momento ella no había sido informada que la carrera elegida no era reconocida por el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú como una rama de la Tecnología Médica.

En ese momento, aún muy mortificada por el tiempo perdido, Laura pudo demostrar que la UPCH “ofreció, promocionó, publicitó que dicha carrera sería una rama de la Tecnología Médica, pese a conocer que no podía colegiarse en el Colegio Profesional respectivo”.

Luego, Indecopi verificó, entre otras cosas, que en la página web de la universidad Cayetano Heredia presenta a la carrera de Tecnología para Urgencias y Desastres como si fuera parte de la Tecnología Médica”.

Es decir, “la universidad no cumplió con el contrato de prestación de servicios educativos, al no haber brindado una información veraz sobre la carrera Tecnología para Urgencias y Desastres”.

Es así que, tras las investigaciones, el pasado 15 de junio y luego de escuchar a ambas partes, el juez Ulises Marino Oscátegui Torres, del 31.° Juzgado Civil de Lima, determinó que Laura Vera Guzmán recibirá una suma de S/100.000 más intereses legales, costas y costos del proceso judicial por parte de la UPCH.

Sin embargo, luego que en redes sociales miles de estudiantes consideraron que el monto era irrisorio en comparación al perjuicio ocasionado a la egresada, se volvió a abrir el caso y la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima (conformada por los jueces Jaeger Requejo, Gallardo Neyra y Torreblanca Núñez) revocó la resolución de primera instancia.

Por lo que, de esta manera, tras un nuevo pronunciamiento, la UPCH deberá abonarle el monto de S/150.000 por concepto de daño al proyecto de vida de la demandante, más los intereses legales que se generen.

¿UPCH apelará decisión?

Por el momento, la Universidad Cayetano Heredia no ha emitido ningún pronunciamiento.

Sobre la carrera

“El tecnólogo médico formado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia es un profesional en ciencias de la salud que se integra al grupo multidisciplinario en las áreas de laboratorio clínico, terapia de audición voz y lenguaje, terapia física y de rehabilitación y urgencias médicas y desastres”, se lee en el rubro del perfil del egresado de dicha carrera.