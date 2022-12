Ministro de Educación se reúne con rectoras que apoyan la contrarreforma universitaria

Una semana después del fallo del Tribunal Constitucional que da luz verde a la contrarreforma universitaria, esta mañana, durante dos horas, el ministro de Educación, Óscar Becerra, se reunió con un grupo de rectores y directores de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) que apoyan dicha ley que debilita a la Sunedu al incorporar a su consejo directivo a representantes de las propias universidades.

Entre los invitados destacan la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón, y la directora ejecutiva de la ASUP, Ada Gallegos, quienes son recurrentes visitantes a la sede del Minedu. La última vez que ingresaron al edificio de San Borja fue a inicios de octubre, como reveló La República, cuando se reunieron con el entonces ministro de Educación, Rosendo Serna, para solicitarle que implemente la Ley n° 31520, que supuestamente “restablece la autonomía universitaria”.

Durante una sesión en el Congreso, Serna reconoció que ellas estuvieron acompañadas del congresista Esdras Medina y el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume. “Blume me dijo que si yo tuviese problemas (por aplicar la ley), me iba a defender gratis. El tema no es que me defienda, sino que mis pasos tienen que ser correctos”, reveló.

Según pudo conocer este diario, en esta última reunión “se trataron aspectos relevantes para el sector y los nuevos niveles de coordinación preservando la autonomía de las universidades”. Participaron también la rectora de La Cantuta, Lida Asencios; así como los rectores de la Winner, Andrés Velarde; de la Católica Sedes Sapientiae, Gian Batista; y de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Roberto Acurio.

Se debe precisar que el ministro Becerra, quien antes se ha mostrado opositor a la Sunedu, no invitó a los rectores de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap), como sí lo hizo la presidenta Boluarte y el premier Alberto Otarola, hace unos días.

Por ese motivo, los congresistas Flor Pablo y Jorge Marticorena han pedido la renuncia del titular del Minedu.