La casa de apuestas que debe más de S/300.000 a quienes apostaron y ganaron en la final del Mundial

Johnny Pezo, junto con otros cuatro jóvenes, vivieron el Mundial Qatar 2022 con emoción, expectativas y mucha ilusión; pero nunca pensaron que, una vez terminada esta fiesta futbolera, vivirían una injusticia que los podría hacer perder poco más de 300.000 soles, que ganaron luego de jugar en la casa de apuestas Best América y apostar todo por la selección argentina de Messi.

En comunicación con La República, Pezo narró que, al principio, se acercaron a la casa de apuestas para verificar los boletos ganadores y “efectivamente eran ganadores de las sumas que indican en los boletos”; sin embargo, no les pagaron en ese momento .

“Nos citaron para venir el martes, y una vez llegado el día, las sumas fueron modificadas : de un ticket de 100.000 soles solo nos querían pagar 1.400; y del ticket de 6.000 soles nos querían pagar 86″, reclamó el joven. Además, el gerente general del negocio, Segundo Henrry Molina Panduro, los acusó de tener “información privilegiada”, aseguró Pezo.

Ciudadanos exigen el pago de su premio. Foto: Iquitos al rojo vivo

¿Cómo le ganaron más de 300.000 soles a la casa de apuestas?

Johnny Pezo y los jóvenes denunciantes realizaron juegos con doble oportunidad a favor de Argentina, guiados por “la afición de ver a un equipo sudamericano en la final del Mundial y por ser la última oportunidad de un Mundial de Messi”.

Es así que, sin importar que peligraba el pase de Argentina a las semifinales, Johnny hizo la siguiente jugada:

Holanda vs. Argentina: doble oportunidad (empate o visita): 1,26 soles.

Argentina pasa a las semifinales: sí; 1,57 soles.

El continente ganador del Mundial es: Sudamérica; 2,00 soles.

El que levanta la copa es: Argentina; 6,75 soles.

Argentina llega a la final: sí; 3,31 soles.

Holanda pasa a la semifinal: no; 1,57 soles.

Brasil pasa al final: no; 1,91 soles.

Croacia llega a la final: no; 1,01 soles.

De la misma manera, los otros tres muchachos hicieron sus propias jugadas que los llevó a obtener otros montos. Pezo aclaró que no solo han ganado, sino que en otros eventos también han perdido y, cuando eso pasa, la que triunfa es la casa de apuestas. Pero ahora que han acertado con los resultados, la empresa se niega a pagar .

Casa de apuestas habría manipulado su sistema para reducir el monto ganado

De acuerdo con el testimonio del agraviado, la casa de apuestas Best América, luego de que verificarán los tickets ganadores y los citaran para el martes 27 de diciembre, habría manipulado su sistema computarizado y reducido el valor por el que se multiplica el monto de la apuesta .

“Luego de que salimos ganando el monto de 100.000 soles porque son cuatro tickets, tomamos la foto y nos citaron para el martes, pero, de pronto, ese día vimos que ya no es ese monto”, increpó Pezo. “ Hay 3 cuotas que ahora lo están multiplicando por uno, cuando lo real era 3,80 . ¿Cómo voy a apostar 100 soles para sacar 100 soles? Es ilógico”, reclamó.

No obstante, los afectados aseguran tener todas las pruebas que demuestran este atropello y presunta estafa de la casa de apuestas Best América. Además, no sería la primera vez que la empresa se niega a pagar tickets ganadores.

Indecopi: denuncian colectivamente a casa de apuestas Best América

Después de poner su reclamo en el libro de reclamaciones de la casa de apuestas y exigir la copia de su reporte; que en un primer momento se negaron a entregarle, Johnny Pezo y los otros jóvenes pusieron su queja ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) contra la compañía y su gerente general, Segundo Henrry Molina Panduro.