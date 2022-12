Jefe de la Defensoría del Pueblo advierte que se pueden agudizar las protestas en Puno

El jefe de la Defensoría del Pueblo de Puno, Jacinto Ticona, mencionó que las protestas sociales en la región no se han agudizado hasta el momento, pero indicó que el panorama puede cambiar. Además, que la Defensoría mantuvo reuniones con la Policía Nacional y el Ejército, en las cuales les pidieron respetar la vida de todos y que no caigan en enfrentamientos con la población.

Sobre el reinicio de acciones de protesta programadas para el 3 y 4 de enero, dijo que están monitoreando el panorama día a día. “Yo le pido al Poder Ejecutivo que pueda entablar un diálogo con las organizaciones, no podemos seguir esperando que pasen más días o semanas. Esto se puede agudizar. Cualquier protesta, cuando las demandas no son atendidas a tiempo, se suele agudizar, suele cambiar, incrementa, pueden aparecer otras demandas. Entonces, no permitamos que esto pase”, advirtió el jefe de la Defensoría del Pueblo de Puno.

Asimismo sostiene que es importante pedir a la población que su protesta transcurra de manera pacífica.

Por otro lado, Jacinto Ticona brindó un reporte sobre las instituciones de las cuales recibieron más quejas durante el año 2022.

Por segundo año consecutivo, las municipalidades provinciales y distritales son las que encabezan la lista. Cabe resaltar que la Municipalidad Provincial de Puno tiene la mayor cantidad de reclamos en procedimientos administrativos que no han sido atendidos en su debido momento, pedidos de acceso a la información que no han sido respondidos, asuntos laborales, entre otros.

En segundo lugar, se ubica la empresa Electro Puno por los reclamos de los ciudadanos sobre la interrupción intempestiva del servicio. En tercer lugar, se encuentran las Unidades de Gestión Educativa Local; la UGEL Puno encabeza a estas instituciones.

“Una de las líneas de trabajo importante por mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo es la atención y gestión de casos, así es que era oportuno, al cerrar el año 2022, dar cuenta al pueblo de Puno de cómo hemos atendido”, manifestó para La República Jacinto Ticona.

Según el sistema de información de la Defensoría, han registrado 2.818 casos, entre quejas (559), petitorios (226) y consultas (2023). El jefe de la oficina sostiene que las quejas son las que mayor tiempo toman, ya que deben realizar gestiones que no siempre son atendidas en un periodo corto de tiempo. En estos casos, se busca que el funcionario restituya los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, resaltó que han visitado alrededor de 15 de los distritos más alejados de Puno, donde también hay vulneración de derechos.