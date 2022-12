Piden ayuda para ubicar a menor de 16 años que estaría en la frontera entre Ecuador y Colombia

El último 22 de diciembre, Ariana Nataniel Guerrero Aquije (16) desapareció de su vivienda ubicada en Alto Molino, en Pisco. Según relatan sus familiares, la menor estaba con sus primos en el exterior de su casa cuando ya no la volvieron a ver. Su padre mencionó que no se llevó ninguna vestimenta ni documentos. A la fecha, ya lleva seis días como no habida.

En conversación con América Noticias, la mamá pidió ayuda para ubicar a su primogénita, ya que se encontraría en la frontera de Ecuador y Colombia, en la ciudad de Huaquillas. “Quiero que me lleven allá para traer a mi hija porque yo no tengo medios económicos”, dijo.

Asimismo, el padre sostuvo que la menor se comunicó con ellos un día después de su desaparición. Sin embargo, lo hizo desde el celular de un hombre venezolano, identificado como Elieze Gutiérrez y aseguró que estaba en San Andrés, Chincha. “Hemos tratado de ubicarlo y tiene un conocido en la Esperanza, donde dicen que este joven limpiaba lunas, pero su familia no sabe nada ni de su paradero”, señaló.

En tanto, la adolescente se comunicó vía audio con su hermana mayor. En dicho mensaje, se disculpó por irse y envió su dirección en tiempo real. La mamá acudió a denunciar ello a la División de Secuestros en Lima; sin embargo, le mencionaron que no era su jurisdicción.