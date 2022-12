General PNP Miguel Cayetano minimizó actos criminales ocurridos en Arequipa

En menos de 15 días fueron hallados los restos sin vida de dos extranjeras en Arequipa. Este año, estas noticias fueron comunes. Sin embargo, para el Jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa, general PNP Miguel Ángel Cayetano, actos criminales como estos, no se comparan con los que ocurren en el norte del país. “ No estamos en camino de convertirnos como ciudades del norte, estamos lejos. Tengo personas que me dicen que es tranquilo vivir aquí (Arequipa) a diferencia de otros lugares” , dijo el oficial.

Como se recuerda, el último 18 de diciembre un poblador halló la cabeza de una mujer extranjera en el sector La Calera de Yura. Asimismo, este miércoles 28 de diciembre, un agricultor encontró el cuerpo sin vida de una ciudadana venezolana en un canal de regadío del distrito de Uchumayo .

El general Cayetano no descartó que ambos casos fueron perpetrados por la organización criminal Los Gallegos, a quienes se le atribuyen ocho crímenes contra extranjeros. Empero, manifestó que “la criminalidad no solo avanzó en Arequipa, sino en el mundo”.

Según el último estudio del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), en la región, c erca del 30% de la población fue víctima de actos ilícitos. Bajo este dato, Cayetano resaltó que, por primera vez, en Arequipa se instaló una unidad especializada contra bandas criminales, que hasta el momento no capturó a ningún delincuente. Sin embargo, aseguró que vienen investigando al menos cuatro carpetas fiscales.

“Nosotros tenemos prioridades. Hay bandas de falsos taxis para contrarrestar. Esta unidad trabaja en coordinación con la Fiscalía y jueces, pero falta apoyo de la población”, acotó. En ese sentido, pidió que reporten las denuncias de robos y asaltos contra sospechosos debido a que aportarían a las pruebas de convicción contra los acusados y así evitar que sean liberados, como ocurre a diario.