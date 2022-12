¿Cuáles son los días no laborables por Año Nuevo?

El año 2022 termina un sábado y el año 2023 empieza un domingo. El Gobierno peruano ha decretado días no laborables en torno a la celebración de Año Nuevo, para promover la recreación y turismo interno. Teniendo en cuenta la gran fiesta mundial para recibir el nuevo año, puede ser pesado no tener un descanso previo y, además, continuar las actividades regulares al día siguiente, un lunes. ¿Cuáles son esos días no laborables?

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

La principal diferencia es que los feriados son definidos por ley, mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno. Los feriados son descansos remunerados que no se compensan. En tanto, si no se trabaja en día no laborable, se debe compensar luego esas horas.

Días no laborables por Año Nuevo 2023

Viernes 30 de diciembre: día no laborable para el sector público.

día no laborable para el sector público. Lunes 2 de enero: día no laborable para el sector público.

Día no laborable del 30 de diciembre y 2 de enero: ¿se recuperarán las horas?

El Decreto Supremo 033-2022-PCM señala que las horas en las que no se trabajó durante el viernes 30 de diciembre y lunes 2 de enero del 2023 serán compensadas en los 10 días siguientes o, en todo caso, se regirá bajo la decisión del titular.

¿Quiénes trabajarán el 30 de diciembre y 2 de enero?

Con el objetivo de garantizar el bienestar de la ciudadanía, el Gobierno dispuso que los siguientes sectores económicos tendrán puestos de trabajo (determinados por las entidades y empresas en cuestión) que no serán parte del día no laborable:

Servicios sanitarios y de salubridad

Limpieza y saneamiento

Electricidad

Agua, desagüe, gas y combustible

Sepelios

Comunicaciones y telecomunicaciones

Transporte

Puertos

Aeropuertos

Seguridad

Custodia

Vigilancia

Traslado de valores

Expendio de víveres y alimentos.

¿El 2 de enero de 2023 es feriado en Perú?

Según la ley n.° 31381, publicada en El Peruano, el lunes 2 de enero de 2023 no será feriado en el Perú. El único día de descanso será el domingo 1 de enero debido a las celebraciones por Año Nuevo. No obstante, recientemente se decretó que el 2 de enero será día no laborable compensable para el sector público.

¿Cuáles son los feriados del mes de enero de 2023?

Tal como está tradicionalmente estipulado en el Perú, el mes de enero cuenta con un solo día feriado, que será el domingo 1 de enero por motivo de las festividades de Año Nuevo. Esta fecha permite que la ciudadanía descanse de las celebraciones de la noche anterior.