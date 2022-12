Este 2 de enero será día no laborable para el sector público

Con la finalidad de reactivar la economía del país, en especial el sector turismo, la mañana del 29 de diciembre, el Gobierno declaró el próximo 2 de enero como día no laborable en el Perú para los trabajadores del sector público. Sin embargo, la medida también puede ser acatada por el sector privado, siempre y cuando haya un acuerdo entre el empleado y el empleador.

Entérate todo lo que trae consigo esta nueva disposición en la siguiente nota de La República.

¿A quiénes aplica el feriado no laborable?

Según el Decreto Supremo N.º 151-2022-PCM, los trabajadores del sector público se verán beneficiados con la medida. Sin embargo, las personas que laboren en el sector privado también podrán acatarse a lo indicado.

¿Se deberá recuperar las horas no trabajadas?

Así es. La norma señala que las horas no trabajadas deberán recuperarse en los siguientes 10 días hábiles tras un acuerdo previo con el empleador. Lo mismo tendría que acatarse en el sector privado.

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

Un feriado es un día de descanso para el trabajador. Es decir, la empresa deberá otorgarle una remuneración ordinaria porque así lo establece la ley.

En cambio, los días no laborables suelen ser declarados por decretos supremos. Estos son días de descanso que deben ser compensados por el trabajador luego de un acuerdo con el empleador. Para el sector público, estas fechas no laborales son obligatorias, mientras que las empresas privadas pueden optar por no implementarlas.