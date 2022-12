¿Por qué el 2 de enero será día no laborable en Perú?

Cada año, el Gobierno establece feriados con la finalidad de reactivar la economía y escapar de la rutina laboral o académica. En ese sentido, el 2 de enero será día no laborable en el país para los trabajadores que pertenezcan al sector púbico y de forma opcional para los del privado. Por ello, aquí te contaremos todo lo que necesitas saber sobre dicha medida.

El Decreto Supremo N.° 151-2022-PCM informó que serán ocho días no laborales en total durante el año entrante. Conoce líneas abajo de qué fechas se trata.

¿Por qué el 2 de enero será día no laborable?

El Gobierno definió como día no laborable el 2 de enero para los trabajadores del sector público a nivel nacional porque se planea continuar con el plan de reactivación económica en el país. A dicha medida también pueden acoplarse los que pertenecen al sector privado, quienes, en caso de tomar el descanso, deberán, en un plazo no mayor de 10 días, reponer las horas no laboradas.

¿Cuáles son los días no laborables en 2023?

Esta es la lista de días no laborables en Perú para 2023: