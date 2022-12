COVID-19: se disparan casos y reportan casi 30 muertes en Arequipa, Cusco y Puno

De cada cien pacientes que se toman una prueba 38 tiene COVID-19. Ese es el índice de positividad en Arequipa. En Cusco y Puno, las cifras también son altas. En la primera 17% y, en la segunda, sí es preocupante: llega al 40%

Es el tope de la quinta ola. La cantidad de personas fallecidas va en aumento. En el caso de Arequipa, en las dos últimas semanas, se contabilizaron 16 fallecidos, en Cusco 6 y en Puno 6, aunque con un matiz: dos de las víctimas son menores de edad en la región del Altiplano. No tenían vacunas contra el virus. Las otras cuatro víctimas son adultos mayores, cuyas edades oscilan entre los 60 y 95 años de edad. Tampoco tenían las dosis completas de vacunación. Ingresaron al hospital en situación crítica.

El director del hospital Regional de Cusco, José Pinares, informó que la totalidad de los fallecidos en el nosocomio de la avenida de La Cultura presentaban comorbilidades y enfermedades terminales.

“Lo que pasa es que muchos de los contagiados lo toman como una gripe y no tienen los cuidados necesarios y esparcen el virus a su entorno donde puede existir algún vulnerable” dijo la directora de Inmunizaciones de la Geresa - Cusco, Hilda Pillco.

Pillco confirmó que las muertes también se debe a que la mayoría no cumplió el esquema de vacunación.

La situación de Puno

“Muchos solo tienen una dosis, y sabemos que una es ninguna.” agregó. La Unidad de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Puno, recomienda el uso de barbijos en espacios de aglomeración.

Del quince de diciembre a la fecha se registraron 1193 nuevos contagios. A diario entre 90 y 130 personas adquieren el virus.

Percy Casaperalta, responsable de Salud Pública del hospital de Puno, informó que las aglomeraciones propias de las fiestas de navidad elevaron los contagios.

“La vacuna protege. Pero estamos viendo que hay descuido, rechazo, y hasta desidia en algunos casos para inmunizarse. Todo esto a pesar que el Ministerio de Salud está llegando a las zonas más alejadas de la región”, dijo Casaparalta.

Por su parte, Pier Álvarez, coordinador de Inmunización de la Dirección Regional de Salud de Puno, informó a La República, que la tercera semana de enero de 2023 se comenzará a sentir los mayores índices de contagios por la quinta ola.

Descartó que se impongan restricciones, pero advirtió que la mejor opción de protección es el lavado de mano, uso de mascarillas y el distanciamiento.

Álvarez, detalló que en toda la región se tiene como meta vacunar a un millón 200 mil personas.

No se cumplieron las metas, aunque en algunas dosis los niveles alcanzados son óptimos.

En diálogo con La República informó que la primera dosis se logró proteger al 90 % de la meta planteada, segunda dosis (82%), tercera dosis (56%), cuarta dosis (12%).

El funcionario precisó que, a diferencia del 2022 y 2021, no son antivacunas los que tienen influencia en la ciudadanía para no vacunarse, si no hay prejuicio a la sintomatología que provoca la vacuna, el cual se manifiesta con dolor de cabeza y malestar general, en algunos casos.

Tacna: son 100 casos diarios

La Dirección Regional de Salud Tacna reportó ayer 142 casos nuevos de Covid-19 y un fallecido. Hay tres pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos (todos con ventilación mecánica) y 22 personas hospitalizadas. Antes de la quinta ola, no sé registraban pacientes fallecidos, ni hospitalizados.