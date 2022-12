UNMSM: alumno acampa 2 días y logra ser el primero en recibir el almuerzo de fin de año

Este 28 de diciembre se desarrolló el almuerzo especial de fin de año en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde cientos de alumnos formaron largas filas para recibir el menú. Entre todos ellos, el primero en la cola fue Sebastián Munide (22), un estudiante de la Facultad de Administración que acampó dos días en los exteriores de su centro de estudios y así alcanzó el título de ‘Gusano Legendario’, además de un reconocimiento de manos de la rectora de la Decana de América.

“Me siento muy feliz de toda esta experiencia. Hice cola desde hace dos días gracias a que tenía una carpa. Este logro fue prácticamente de casualidad porque yo había llegado a la universidad para entregar un trabajo y a recoger la carpa que me prestó una amiga y vi que no había nadie en la cola. Entonces aproveché y me puse primero, tan solo minutos después llegaron más personas”, declaró el afortunado estudiante para La República.

Muchos estudiantes esperaron desde la noche anterior en carpas para poder acceder al menú especial. Foto: Vanessa Trebejo / URPI-LR

PUEDES VER: Mujer denuncia que sujeto dopó y abusó sexualmente a su hijastra

Así como Sebastián Munide, muchos estudiantes esperaron desde la noche anterior en carpas para poder acceder al menú especial. Todos resaltaron el valor sentimental del evento.

“Siempre se critica mucho el almuerzo de San Marcos diciendo que solo es un poco de comida y ya, pero no es eso, es algo tan especial como el examen de admisión. Es un momento de fraternidad que se hace por el fin de ciclo o fiestas y esto nos hace distraernos de todas las responsabilidades universitarias”, comentó el ‘Gusano Legendario’.

Este año, el almuerzo especial de la UNMSM consistió en medio pollo a la brasa, arroz chufa, papa sancochada, ensalada de pepinilloy lechuga, yogurt con bolitas de chocolate, gaseosa y manzana. Adicionalmente se entregó mayonesa, ají y ketchup. Además, de desayuno prepararon chocolatada, panetón y una manzana.

El reconocido evento solo está dirigido a los alumnos de San Marcos y para acceder al ticket deben presenten su carnet universitario, de biblioteca o Documento de Identidad (DNI).