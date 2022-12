Trabajadores de los municipios Tacna y Cusco pasaron la Navidad sin sueldos

Liz Ferrer y Luis Álvarez

Si bien es cierto que no todo es material en este mundo, en la Navidad se acostumbra estar al lado de la familia y muchas veces regalar algún juguete a los niños, salir de viaje, ir de compras, salir a comer y otras actividades que demandan gastos. Sin embargo, los trabajadores de las municipalidades provinciales de Cusco y Tacna, no pudieron festejar como se debe por falta de pagos, pues no cumplen con sus sueldos desde el mes de noviembre.

Por esa razón, alrededor de 400 obreros y trabajadoras de áreas verdes de la Municipalidad Provincial de Tacna protestaron la mañana de este miércoles, en la puerta de la misma alcaldía, reclamando el pago de sus salarios correspondientes a noviembre y diciembre.

José Maquera, del comité de la obra de pistas y veredas que se ejecuta en el centro poblado La Natividad, explicó que son cerca de 300 trabajadores a quienes no se les ha pagado sus haberes del mes de diciembre. Detalló que el día 23 se realizó el corte en el proyecto, es decir, cesaron a los trabajadores y se paralizó la obra por la cercanía del cambio de gestión. A partir de enero, el alcalde Julio Medina Castro dejará el cargo y lo sucederá Pascual Guisa Bravo.

Maquera señaló que en la municipalidad les respondieron que, ante el cambio de funcionarios en el área de Tesorería, no hay quién firme los documentos y dé visto bueno a sus pagos. Los trabajadores señalaron que hay mucha indiferencia por parte de los funcionarios y también del propio alcalde Julio Medina.

Otro grupo afectado son las obreras de áreas verdes, a quienes se les debe desde noviembre. Ellas temen que sus pagos pasen a devengados en enero del 2023, lo cual hará el trámite más engorroso y demorará más. Anunciaron que no dejarán la alcaldía hasta que Medina los atienda.

En Tacna, llegaron hasta la puerta de la alcaldía. Foto Liz Ferrer

En Cusco está igual

En la Municipalidad Provincial de Cusco, la situación es igual. Decenas de trabajadores administrativos realizaron una movilización a la sede del gobierno edil, en reclamo de remuneraciones atrasadas. Los manifestantes mostraron su indignación hacia la gestión del alcalde de la ciudad, Víctor Boluarte, a la que no dudaron en calificar de indolente.

“ No hemos recibido la remuneración de diciembre, menos el pago de aguinaldo para pasar las fiestas navideñas y fin de año (...) tuvimos que tomar nuestros fondos sindicales para llevar algo a nuestros hogares” , manifestó el dirigente de los trabajadores ediles, Wilfredo Álvarez.

El sindicalista refirió que funcionarios de la municipalidad ofrecieron abonar un paliativo económico, pero no el pago de sus salarios. De otro lado, los servidores ediles recordaron que existe una deuda millonaria de parte del municipio con relación a los pactos colectivos, que se arrastra desde el año 2019.

“ Son 400 los trabajadores administrativos que estamos en este reclamo, sin contar con los más de mil obreros que están en la misma situación y también saldrán a reclamar ”, concluyó Álvarez.