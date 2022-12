Piezas de Caral peligran por venta de la casa que las alberga

Las decenas de piezas que se han venido recuperando de la civilización Caral podrían perderse debido al riesgo de desalojo que amenaza a la oficina de la Zona Arqueológica Caral (ZAC), en Lima. Y es que, recientemente, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) subastó dicho inmueble.

La ZAC funciona en La Molina desde el 2007 y fue acondicionada para que los bienes, que tienen más de 5.000 años de antigüedad , puedan mantenerse en buen estado. La arqueóloga Ruth Shady, jefa de la ZAC, señala que en el lugar también se realizan investigaciones sobre la civilización Caral, una de las más antiguas del mundo, y funcionan las oficinas de gestión administrativa.

Por ello, Shady Solís hace un llamado urgente para que el Estado les asigne de manera definitiva el predio que ocupan hoy en día. Explica que han solicitado al Ministerio de Cultura (Mincul) un espacio, pero la institución manifestó que no disponen de este en su local actual. El peligro es latente, pues el predio ya fue vendido por el Pronabi, adscrito al Ministerio de Justicia (Minjus), por lo que la ZAC puede ser desalojada en cualquier momento por los nuevos propietarios y quedarse en la calle, junto a las piezas que se echarían a perder.

Vale mencionar que, según el Decreto Supremo n.° 001-2021-JUS, la ZAC, que ocupa el predio de La Molina desde hace 15 años, tenía derecho a seguir ahí porque la norma señala que “los bienes inmuebles que hayan sido asignados en uso temporal antes de la entrada en vigencia del presente decreto supremo podrán asignarse definitivamente a aquellas entidades públicas que los ocupan durante un plazo no menor de diez años continuos”. No obstante, ello no habría sido tomado en cuenta por el Pronabi.

“El Pronabi dice ‘sí, pero yo les avisé que tenían que desocupar en el 2019′, pero en el 2021 ya está el decreto para todo el país que tiene que respetarse”, sostiene Shady Solís. En esa línea, precisa que en el 2019 la ZAC contestó por qué no podían dejar el lugar. También señala que han solicitado una reunión con el ministro de Justicia, pero él les pidió hablar con el Pronabi. Asimismo, han pedido una reunión con Leslie Urteaga, la actual titular de Cultura, al que está adscrita la ZAC, pero, por medio de su secretaria, les hizo saber que “está muy ocupada”.