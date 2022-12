Resumen 2022: Pamela Cabanillas recaudó 1 millón con venta de entradas falsas a show de Daddy Yankee

Tras los años de confinamiento y restricciones por la pandemia de la COVID-19, el sector artístico logró reactivarse durante el año 2022, por lo que productoras apuntaron a tierras peruanas para presentar conciertos de artistas nacionales e internacionales. Entre los cantantes y agrupaciones más esperadas se encontraban Karol G, Bad Bunny, Daddy Yankee, Coldplay.

No obstante, junto con el regreso de los espectáculos de gran escala, también volvieron las bandas delincuenciales dedicadas a estafar en estos eventos. Es así que, en septiembre de este año, apareció el nombre de Pamela Cabanillas Soley, joven de 18 años, sindicada por la Policía Nacional como la líder de Los QR de la Estafa.

Pamela Cabanillas ganó alrededor de 1 millón de soles con venta de entradas falsas para concierto de Daddy Yankee

Los días 18 y 19 de octubre, el Estadio Nacional retumbó al ritmo de los temas del popular ‘Cangri’. Mientras el puertorriqueño deleitaba a sus fans con lo mejor de su repertorio, en las afueras del José Díaz, el escenario cambiaba radicalmente a llantos, quejas y denuncias en la comisaría de Petit Thouars.

Víctimas de la desesperación por conseguir una entrada para presenciar la gira de despedida del reguetonero, miles de jóvenes compraron entradas falsas a revendedores que ofrecían el ansiado boleto por el triple del costo real.

Valiéndose del código QR de una entrada real, los estafadores vendieron los pases falseados a incautos. Al menos 100 denuncias se registraron en la Policía Nacional del Perú, y se conoció que cerca de 2.000 entradas adulteradas fueron vendidas por alrededor de 1 millón de soles.

¿Cómo fue el método de estafa?

Según el jefe de la División de Investigación Estafas de la PNP, José Manuel Cruz Chamba, Pamela Cabanillas Soley ideó un plan junto con sus cómplices de la banda Los QR de la Estafa, que consistía en realizar campañas en redes sociales por medio de influencers y otras personas de su confianza, para ofrecer la venta de boletos a las víctimas.

Previamente, Pamela y el grupo de revendedores consiguieron entradas verdaderas de manera formal, para luego clonar los códigos QR. Un solo ticket real podía caer en manos de decenas de personas por medio de copias. Este proceso se repitió hasta 367 veces con una sola entrada.

El dinero que se produjo luego de la estafa, se repartió en cuatro cuentas bancarias.

¿Cómo funcionaban Los QR de la Estafa?

De acuerdo con las investigaciones policiales, Pamela Soley Cabanillas Sánchez, lideraba a Los QR de la Estafa. La joven estafadora ya tenía experiencia en los negocios ilícitos.

“Ya tenía antecedentes y ya había sido denunciada. En principio había prestado cuentas, pero fue escalando y sobre esa base vemos la gran cantidad de denuncias que tiene”, afirmó el coronel José Cruz, jefe de la División de Estafas.

En julio pasado, habría recaudado 14.000 soles al vender supuestas entradas para partidos de fútbol, el concierto de Coldplay, el de Karol G y los shows de Bad Bunny, que se realizaron el 13 y 14 de noviembre.

Adriana Urresti Sánchez (18) y Franco Fabricio (21) eran receptores finales de todo el dinero acopiado. Ellos fugaron hacia Colombia; no obstante, manifestaron su disposición de entregarse a la justicia.

“No devolveré ni un sol”: Pamela Cabanillas aseguró que gastó todo el dinero de estafas

Desde la clandestinidad en España, Pamela Cabanillas conversó con Panorama para asegurar que no puede devolver el dinero a sus víctimas, ya que lo había gastado todo.

“No, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado”, manifestó la mujer. Asimismo, reiteró que “ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero”, mencionó la estafadora.

“Soy de esas personas que le gusta mucho vestirse bien, comprarse ropa cara, zapatillas caras, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos. (Es la vida) que quise tener, claro, sin medir las consecuencias de mis actos”, añadió.

Detienen a Pamela Cabanillas por intentar robar ropa en conocida tienda

La Policía Nacional informó que Pamela Cabanillas fue detenida en España por intentar robar en una tienda de H&M, el pasado 17 de noviembre. Sin embargo, el 3 de diciembre fue puesta en libertad por haber cometido un “delito menor”

“Entendemos que, por una cuestión ajena a nosotros, no se ha podido activar la alerta roja (…) Ya están capturados Patiño y Urresti y nos faltaría en este caso Cabanillas, que es cuestión de días”, informó el coronel Manuel Cruz, jefe de la división que persigue estafas desde la Policía Nacional del Perú, en entrevista para el espacio “Domingo al día”.

Tras este intento de asalto, la Fiscalía peruana ya inició un proceso para extraditar a Pamela Cabanillas y su detención sería cuestión de tiempo.