¿Qué hacer en una pelea de perros? Esta es la técnica que debes saber para que un can suelte a su víctima

Los perros suelen ser muy energéticos y muchas veces territoriales. Por ese motivo, no faltará las veces que nuestras mascotas o alguna que encontremos por la calle se peleen. En ocasiones, observamos que uno de estos sostiene del cuello a su contendiente y no lo suelta. Ante ello, las personas suelen gritar, golpear o jalar del cinturón al can, pero ninguna medida funciona. En vez de lograr que se separen, al contrario, lastiman al animal gravemente y sin resultado alguno.

Para esta nota, La República se comunicó con Rodrigo Rondón, médico veterinario de la Clínica Veterinaria Rondón, quien nos enseñó algunos trucos y recomendaciones para lograr que un perro suelte a otro sin causarles daño.

Lo que no debes hacer durante una pelea entre perros

“Evita gritar, patear al animal que ataca al otro porque vamos a incrementar el estrés del momento y va a generar que la agresividad se empeore”, indicó Rondón.

Pegarle patadas, puñetazos, gritar o cualquier tipo de dolor físico al can.

Arrojarle agua.

Agarrar de las patas traseras y tirar hacia atrás para “desequilibrarle”.

Lanzar una manta o ropa encima del animal agresor.

Nunca tirar de un perro a la vez que se realiza lo mismo al otro.

Ante una pelea entre perros, es importante mantener la calma. Foto: Hola.com

¿Qué hacer si tu perro no suelta a otro en una pelea?

De acuerdo con el especialista Rondón, lo primordial es la seguridad de la persona, por eso es necesario actuar con cautela frente a esta situación y llevar a cabo lo siguiente:

Lo primero, aunque es difícil, mantener la calma.

Nunca intentar separar a los canes con las manos limpias porque puedes salir lastimado.

Tener un objeto, palo o algo contundente para meterlo en el hocico del perro cuando tiene enganchado a su contendiente y realizar una especie de palanca para que el animal le incomode y abra la boca. De esta manera, liberaremos de las mandíbulas del can agresor a su víctima.

Hacer una especie de palanca para que el animal le incomode y abra la boca. Foto: Andina

“Siempre es bueno llevar un palo de emergencia, pero no para maltratar al animal, porque la violencia genera más violencia y eso hará que el perro ataque más fuerte a su víctima”, señaló el experto.

Finalmente, es importante que no regañes ni castigues a tu mascota después de esta experiencia, ya que se encuentra en un nivel alto de estrés y no sirve que le origines más molestias porque lo confundirás.

En el caso de que haya un daño físico grave al otro can, los dueños deberán llegar a un acuerdo para que el tutor de la mascota agresora pague los gastos veterinarios.