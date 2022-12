¿Por qué este viernes 30 de diciembre será día no laborable por primera vez en Perú?

El próximo viernes 30 de diciembre ha sido declarado por el Gobierno como fecha no laborable para los trabajadores de sector público a nivel nacional. Según el decreto supremo 033-2022-PCM, publicado en el Diario El Peruano, las horas dejadas de trabajar durante dicho intervalo serán compensadas en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.

¿Por qué este viernes 30 de diciembre será día no laborable?

Mediante un decreto elaborado en el gobierno del vacado expresidente Pedro Castillo se dispuso que este viernes 30 de diciembre será día no laborable para los trabajadores del sector público en el marco de las fiestas por Año Nuevo que permitirá un fin de semana largo propicio para la realización de actividades recreacionales sin salir de la capital.

En tanto, los trabajadores del sector privado podrán acogerse a este día no laborable previo acuerdo con su empleador y entre ambos coordinar la forma en cómo se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo, decidirá el empleador.

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

La principal diferencia es que los feriados son definidos por ley, mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno. Los feriados son descansos remunerados que no se compensan. En tanto, si no se trabaja en día no laborable, se debe compensar luego esas horas.