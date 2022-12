Familia denuncia extraña desaparición de pescador en alta mar de Chala

Arequipa. El pescador José Luis Mantilla Ccahuana (28), está desaparecido desde el 24 de diciembre, al parecer cayó al mar mientras trabajaba. Esta versión la dio su compañero de embarcación. La familia cree que no fue un accidente, ya que el joven padre de familia tenía 9 años laborando en alta mar y contaba con experiencia.

Fue recién el 25 de diciembre, que la familia fue avisada del hecho por el amigo de la víctima. Este dijo que solo estaban los dos y que cayó de la embarcación “Cantutis 1″, a 16 millas del puerto de Chala (Caravelí). No explicó porque esperó hasta el día siguiente para avisar. Amigos y compañeros de José Luis, al que llamaban “Wawito”, salieron en su búsqueda, sin tener resultados positivos. La dueña del bote también ayudó y al no encontrar nada, dijeron que ya no iban a salir a la mar.

La esposa Elena Vilca, llegó ayer hasta la comisaría de Chala, para realizar la denuncia policial. “Pedimos apoyo a la municipalidad, a las autoridades para que lo busquen, yo se que está vivo”, dijo la hermana, Lizbeth Flores.

Los parientes no creen que haya sido un accidente, piden que las autoridades investiguen a fin de saber que ocurrió. Ambos partieron del puerto de Chala el primero de diciembre y tenía que regresar la mañana del 25 de diciembre.

Lizbeth Flores pide a las autoridades que no lo dejen de buscar en el mar. No cree que solo dos personas hayan estado en la embarcación y hasta dejo entrever que fue una venganza. Wawito está casado y tiene una hija.

Otro caso

Agentes de la Policía de Carreteras de Chala, rescataron a dos pescadores, que naufragaron en su embarcación a unos 300 metros de la orilla del mar. Fueron rescatados Alejandro Acosta O. (65) y Jorge Oliveira A. (42), quienes se hallaban conscientes.