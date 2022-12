Caso Brisa: denuncian que bebé fue encontrada en UCI con chupón pegado con esparadrapo

La mamá de Brisa, la bebé de 5 meses diagnosticada con síndrome de intestino ultracorto, ha denunciado que encontró a su hija en la unidad de cuidados intensivos con un chupón pegado a su rostro con un esparadrapo. EsSalud ha negado esta información y aclara que la menor siempre ha recibido los cuidados necesarios. La progenitora, Rocío del Carpio, hizo público en sus redes sociales que inició una huelga de hambre en el hospital Edgardo Rebagliati para pedir que su hija reciba un mejor trato y que el seguro social autorice el traslado al extranjero para continuar con su tratamiento.

Rocío comentó que el lunes 19 se realizó una junta médica donde participaron médicos del hospital Rebagliati, Almenara y Sabogal, además de galenos del equipo de fallo intestinal del hospital Bartolomé Herrera. En esta reunión se acordó que el 26 de diciembre se le iba a efectuar una anastomosis a Brisa.

Luego, el jueves 22 hubo otra asamblea donde acudieron los jefes de pediatría y UCI del nosocomio. “Los cirujanos han cumplido su parte y han hecho lo mejor posible (...) Esta operación es la única oportunidad que tiene mi hija para restituir su tránsito intestinal. Si esto falla, no tiene más opción ”, indicó la mamá para La República.

Finalmente, se llevó a cabo la intervención; sin embargo, la progenitora denuncia que Brisa, cuando estaba en la unidad de cuidados intensivos, “estaba completamente amordazada con su chupón de entretenimiento, con el esparadrapo de oreja a oreja incluida la barbilla, llorando desconsoladamente”.

“Qué paciente llorando todo el día a menos de 24 horas de haber tenido una cirugía compleja, de más de cuatro horas siendo bebé, se puede recuperar bien si está todo el tiempo alterada, con la temperatura elevada porque roja se pone mi hija y comienza a hacer escaldadura, incluso en el cuello”, expresó.

¿Qué solicita la familia de Brisa?

Rocío negó que se esté solicitando un trasplante de intestino , ya que el pedido puntual es que Brisa siga un tratamiento de rehabilitación intestinal en el Perú o en el extranjero.

“Mi hija, en principio, no necesita trasplante de intestino delgado, que de hecho no se realiza en ninguna parte del Perú y no existe ningún cirujano en el país apto para realizar ese tipo de procedimiento. Lo que ella requiere es el programa de rehabilitación intestinal. Nosotros vemos la forma de conseguir las hormonas o las vitaminas especiales en el extranjero, pero ni siquiera se pueden comprometer a conformar un equipo de fallo intestinal”, añadió.

El 28 de diciembre, la mamá de Brisa publicó en sus redes sociales que iba a iniciar una huelga de hambre dentro del hospital Rebagliati, solicitando un mejor trato para su hija y que se apruebe su traslado al exterior.

¿Cuál es la posición de EsSalud?

El Seguro Social de Salud negó de que a Brisa le hayan colocado un chupón con un esparadrapo y afirmaron que siempre se ha brindado un trato adecuado a la paciente. Dijeron, además, que tanto la cirugía como la nutrición parenteral que se le viene brindando a la menor, son procedimientos que conforman el tratamiento de rehabilitación intestinal.

Anteriormente, a través de un comunicado, EsSalud, informó que diversas juntas de médicas habían concluido que la menor no era candidata para un trasplante intestinal debido a la complejidad del cuadro clínico.

La institución manifestó también que, debido a esto, no se pueden hacer las gestiones de traslado hacia otro país, ya que los especialistas no lo recomiendan.