Américo Guevara: “El TC y el Congreso debieron pensar más en el país que en grupos de poder”

Cuarenta universidades públicas rechazan la demanda de 33 congresistas y el fallo del Tribunal Constitucional en torno a la denominada contrarreforma. “Esa acción no solo causa vergüenza, sino que aumenta el desprecio de la población a la clase política”, señalan. Américo Guevara, presidente de esta asociación de universidades, se pronuncia.

Para el magistrado del TC César Ochoa, no se puede presumir la mala fe de los que sean elegidos por las universidades para el consejo directivo de la Sunedu. ¿Usted cree eso?

No he revisado lo que dice el tribuno, pero no estamos de acuerdo, primero, con lo que ha hecho el Congreso. Es una jugada, yo diría, un poco baja. Si uno es correcto y justo, tiene que defender su ley y no, por lograr el objetivo, ir al otro lado. No es correcto, no es ético. En segundo lugar, creo que el TC es el (órgano) máximo que debe demostrar lo que es una ley. La Ley Universitaria ya ha pasado por el TC y hay una sentencia al respecto. Creo que debieron ser muy cuidadosos (...) Para nosotros es de mucha preocupación lo sucedido; primero, por los 33 congresistas y, segundo, por los 5 magistrados que cedieron ante esa coordinación o esa presión.

En ese sentido, ¿cuál es la consecuencia de esta decisión de cara a los ciudadanos?

Tenemos mucha presión por parte de los estudiantes. Realmente, están indignados porque ellos buscan una educación de calidad (...) El futuro que pueda darse es incierto. No sabemos qué pasará. Pero ya tenemos experiencias antes del 2014 (cuando se aprueba la Ley Universitaria). (...) Es algo parecido a lo que sucede con los continuos cambios de presidente, cierres del Congreso, todo lo que sucede porque no aprendemos de las lecciones. No estamos pensando en el país. No se merece eso.

¿En qué piensan el Congreso y el TC al tomar esa decisión?

Para nosotros, creo que los intereses van básicamente por las universidades no licenciadas.

El TC dice que “modulará” los efectos de la ley y que, una vez que juren los representantes de las universidades, ya no representarán a ningún interés particular. ¿Bastaría con eso?

Yo preguntaría: ¿los congresistas una vez que juran se da eso que dice el TC? Y le preguntaría al TC: ¿una vez que ellos juran también es lo mismo o todo queda solamente en la teoría?

¿Cómo cree que quedaría eso que afirma el Tribunal?

Es preocupante porque depende mucho de la persona. Y los intereses de grupo, me da la impresión, priman más que los institucionales y nacionales.

¿Los representantes de universidades van a liberarse de todo interés una vez que juren?

Nosotros no estamos por la elección a dedo. Incluso, para el TC debería ser concurso de méritos. (Sobre Sunedu), todo es incierto. No podría decir que lo van a hacer bien o mal, pero lo que seguimos defendiendo es que debe ser por concurso de méritos. Los siete miembros deben ser por concurso de méritos...

Un sector minoritario de universidades públicas eligió a dos representantes pese a la acción de amparo del Poder Judicial (PJ). ¿Los reconocen?

No, en ningún momento reconocemos eso. Va en contra de la ley al estar en el PJ. Ahí se nota el interés de un sector de colocar a la fuerza a sus representantes. ¿Por qué no esperó a que el juez o ahora el TC dé su fallo? ¿Cuál es el interés de acelerar y hacer lo que uno quiera?

Cuando se publique la sentencia del TC, ¿apoyarán la convocatoria a elecciones?

Creemos que una vez que sale la sentencia, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debe reglamentarla y no se puede llamar a elección mientras no se reglamente. Hay muchos vacíos todavía (...) No hay condiciones que digan sobre la participación, cómo se elige al comité electoral, participa o no la ONPE (...). Los miembros del consejo directivo de la Sunedu van a tener en sus hombros un peso grande porque sobre ellos va a primar el sistema educativo. Prácticamente, se libera la Sunedu, ya no depende de Educación, y los procesos desde licenciamiento los asume al 100%.

- ¿En la reunión del viernes, la presidenta Boluarte les dijo cuánto tomaría reglamentarlo?

- No hemos hablado de esos detalles. Son reuniones muy rápidas. Tampoco sabemos cuándo y cómo se emita la sentencia del Tribunal Constitucional.

...Y se conozca sus alcances.

Creemos que la ley debe ser derogada y habrá un Congreso, porque yo no creo que este —que aparentemente termina el próximo año— sea el único y último, ¿no?... Debe haber otros donde ingrese otro grupo, donde piense en el futuro de la mayor parte de peruanos, sobre todo, de aquellos que no tienen opciones y quieren una educación de calidad, donde deroguen esa ley.

¿Cuál ha sido la postura de la presidenta Boluarte en torno a la contrarreforma?

Ella está por la educación de calidad, por supuesto.

Todos están por la “educación de calidad”, pero el detalle es cómo cada uno interpreta eso. ¿Han sentido que la presidenta sí se ha mostrado en contra del fallo del TC?

Hemos sentido que la presidenta Boluarte no está a favor del fallo, al menos eso es lo que nos hemos podido dar cuenta. No lo ha dicho directamente, eso hay que decirlo, pero creo que con base en sus expresiones, ella no está de acuerdo.

¿El TC y el Congreso están dándole la espalda a los universitarios con estas medidas?

La espalda; yo creo que debieron analizar más profundo eso y pensar más en el país que, digamos, en grupos de poder.