La Victoria: denuncian acumulación de basura en las principales calles del distrito

Comerciantes de La Victoria denuncian que desde hace una semana hay grandes montículos de basura en las principales calles del distrito y que el mal olor de los residuos aleja a los clientes de sus locales. El problema ha afectado a los pequeños empresarios que se encuentran principalmente en la avenida Grau y en el cruce de las avenidas Isabel La Católica y 3 de febrero. Cabe indicar que, el mismo inconveniente ha sido señalado en otras jurisdicciones de la capital, como San Juan de Miraflores, San Martín de Porres y en la región de Chiclayo.

“Estamos realmente preocupados por la situación que estamos viviendo, es insalubre . Nosotros vendemos alimentos de primera necesidad, como menestras (...). Yo suplico a la Defensoría del Pueblo a que haga la demanda correspondiente para que vean que el alcalde, Luis Salvatierra, ha abandonado a La Victoria”, declaró Viviana, presidenta de la asociación de Menestreros de La Victoria, para Canal N.

De acuerdo a la dirigente vecinal, el problema inició hace una semana aproximadamente. Los comerciantes se encuentran preocupados, ya que los clientes no quieren acercarse por el mal olor que hay en las zonas aledañas a sus negocios. “Pasa el compactador, pero si no se le da propina, no lo recoge. Ellos argumentan que no les paga el alcalde”, relató.

Usuarios reportan acumulación de basura en San Martín de Porres Foto: La República

“Es preocupante la situación porque vienen muchos insectos, muchas moscas, enfermedades. Lo abandonaron simplemente, pero sí te obligan a (pagar) el impuesto puntual, los arbitrios puntual, ahí te cobran limpieza pública, pero no logran recoger la tremenda basura que está acá”, manifestó la vecina.

La mujer comentó también que los recicladores se están encargando de retirar los residuos. “Se están llevando de a pocos, porque la función que debe hacer el alcalde lo hacen ellos, llevan de a pocos porque si no estuviera peor”, explicó.