Mujer denuncia que sacaron préstamo de S/364.000 a su nombre y ahora podría perder su casa

Claudia Rodríguez, una adulta mayor que vive en Breña, podría perder su casa por un préstamo de S/364.000 que nunca sacó. Ella denunció que una desconocida sacó esta fuerte suma de dinero y puso la dirección de su vivienda como su lugar de residencia, lo cual fue desmentido por la propia agraviada.

Hace aproximadamente una semana, la víctima recibió tres notificaciones de diferentes bancos para que pague la deuda. Sin embargo, ella desconocía acerca del préstamo y ahora teme perder su casa, ya que la amenazaron con embargarla.

“Yo no quiero que el banco vaya a venir a querer embargar (mi casa) porque yo no he sacado ni un sol, yo no debo al banco”, señaló a América Noticias.

La mujer sostuvo que la persona que pidió el préstamo se llama Rosario Aquino, quien consignó dicha dirección en Reniec y presentó los recibo de agua y luz para obtener este dinero.

“La señorita Mariluz Rosario Aquino Zambrano no la conozco. Ella ha sacado el dinero de diferentes entidades bancarias y fuertes cantidades. (...) Se ha ido a sorprender a la Reniec que vive acá, no la conozco, nunca he alquilado a nadie”, mencionó.

Ante la noticia, la víctima sufrió una parálisis parcial de su rostro debido al estrés generado. Por ahora, el caso permanece en el Departamento de Investigación Criminal de Breña de la Policía Nacional del Perú (PNP). La mujer solo pide que no le quiten su hogar.