Rómulo Mendoza Asto (69) fue reportado como desaparecido el último 22 de diciembre tras no volver a su casa al término de su jornada laboral (de 7.00 a. m. a 8.00 p. m.) en la galería Favel, del Mercado Productores de Santa Anita. Sin embargo, según las llamadas recibidas por su familia, el adulto mayor fue encontrado sin vida y aparentemente dopado el 26 de este mes, en el paradero 71 de la avenida Metropolitana, en Ate. Antes y después de asentar la denuncia, “ no hubo interés de los policías ”, lamentó Esther, hija de la víctima.

Nota de alerta policial para ubicar a desaparecidos. Foto: PNP/cortesía

De acuerdo con los parientes, en la comisaría de Santa Anita no le permitieron colocar la denuncia porque su vivienda pertenece a otra jurisdicción. Por ello, se tuvo que solicitar la alerta policial en la comisaría de Huaycán, pero la “PNP no está haciendo nada” y le hicieron preguntas que no habrían sumado a la búsqueda del hombre de la tercera edad, según la primogénita.

“ ¿Estás segura de que se ha ido? ¿No será que está borracho? ”, le cuestionó el efectivo que le tomó su declaración cuando estaba a cargo el suboficial PNP Iván Canales, sostuvo la hija de Mendoza Asto.

Otro de los inconvenientes para buscar oportunamente a su padre fue la denegatoria de las cámaras de la Municipalidad de Santa Anita, ya que “no había personal y estaban en mantenimiento”, informó Rubén Mendoza, hijo de la víctima.

Asimismo, cuando quiso verificar los últimos movimientos bancarios de su padre —teniendo a la mano la alerta policial— para constatar si este habría sido víctima de algún delincuente, Scotiabank le habría pedido una orden judicial, reportó Esther Mendoza.

“Lo único sospechoso es que mi papá, al ser el jefe de ayudantes, no era bien visto por sus compañeros de trabajo, que son más jóvenes y extranjeros”, manifestó a este medio.

Al cierre de esta nota, la familia de Rómulo Mendoza Asto solicita el cumplimiento de las funciones de la Policía, Municipalidad de Santa Anita y demás autoridades para que puedan encontrar justicia y dar con los responsables de la muerte de su padre .

¿Qué hacer en caso de desapariciones?