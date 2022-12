Puente Piedra: señora denuncia a Tottus por venderle pavo “lleno de Agua”: “Cómo engañan”

Una madre de familia denunció que compró en Tottus un pavo de 7 kilos “lleno de agua”, en el distrito de Puente Piedra. Tras este hecho, la mujer decidió grabar un video y subirlo a su cuenta de TikTok. “He comprado un pavo de 7 kilos, pero más lleno de agua, ¿ven?, todo hincado está, mira, vacuna le han puesto” se escucha.

“Yo lo compré en Tottus de Puente Piedra. Me han estafado con este pavo, miren su bolsa, cómo engañan a la gente en sus tiendas, de razón me salen chiquitas las presas, esto no va a alcanzar ni para mi invitado”, expresó la afectada.