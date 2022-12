Magistrado del TC defiende fallo sobre reforma universitaria: pronunciamiento no puede ir en función de las intenciones del Congreso

El magistrado César Ochoa, integrante del Tribunal Constitucional, se pronunció este lunes sobre el fallo que declara la constitucionalidad de la ley de contrarreforma universitaria y detalló que las decisiones que toma el máximo intérprete de la Carta Magna en el Perú no pueden ir en función de las intenciones que puede haber tenido el Congreso al momento de presentar la demanda.

En entrevista con un medio local, Ochoa Cardich agregó que no se podría hablar de fraude procesal en la decisión tomada por el TC. Sin embargo, sí se podría poner en cuestión las intenciones legítimas de quienes interpusieron este recurso.

Para el tribuno “se han dado una situación un tanto novedosa. La ley permite a los congresistas interponer una demanda de inconstitucionalidad. Ese es un problema no de fraude procesal, sino de legitimidad, porque el fraude procesal es cuando hay un engaño, un ardid procesal y aquí no hay ningún ardid (…). Puede ser discutible esta legitimidad”. En ese sentido, señaló que no podría haber ningún problema de legitimidad en el fallo.

“Yo se lo planteé al abogado (de la Sunedu, Luis Huerta) y él no planteó ningún problema de legitimidad. Y nosotros hemos decidido entrar al tema porque existe un proceso de amparo sobre este mismo asunto basado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y al conocer esta situación, nos ha obligado a pronunciarnos sobre la constitucionalidad de la ley, más allá de la intención que hayan podido tener los congresistas que han interpuesto la demanda”, explicó.

Incluso, si se hubiese admitido la inconstitucionalidad de la ley de contrarreforma, no podrá reponerse la ley derogada, explicó el magistrado del TC, César Ochoa Cardich. De ser así, se hubiera creado un vacío normativo que podría durar mucho tiempo a la espera de un fallo.