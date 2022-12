Los K’ana Wawakuna: niños que cantan en quechua

Canciones y villancicos en idioma quechua son interpretados por un coro de aproximadamente 20 niños cusqueños.

Los menores que en su mayoría son hijos de padres quechuahablantes forman parte de Los K’ana Wawakuna (hijos de K’ana), una agrupación procedente de la provincia de Espinar y dirigida por el artista Amilcar Soto Merma, quien inició con este proyecto en el año 2013.

En noviembre del próximo año, la agrupación cumplirá una década y para celebrarlo, quieren concretar un gran proyecto: grabar con el tenor lírico peruano, Juan Diego Florez y con Elmer Hermosa, el vocalista de la reconocida agrupación boliviana Los Kjarkas.

Amilcar Soto contó a La República que se encuentran en coordinaciones para lograr ese sueño. En el caso del tenor, proyectan la grabación de un villancico denominado Misky Simi (Dulce idioma). Esperan llegar a un acuerdo con el representante de Juan Diego Flórez en el Perú para grabar con él. “Sería un compartir artístico, la voz de ellos con el artista”, dijo.

Mientras que para llegar a Elmer Hermosa de Los Kjarkas, esperan la mediación del productor internacional David Vela.

En quechua

Desde que las canciones de Los K’ana Wawakuna se difundieron en el año 2013 tuvieron una gran acogida. En la plataforma de Youtube, el coro tiene varios clips con miles de reproducciones. Amilcar Soto, el director, manifestó que siempre han buscado hacer los videos con una producción de calidad. “Lo que hago es por mi tierra y por los niños. Con la música y el arte, tratamos de encaminar a una generación que pueda cambiar el destino del país”, expresó.

No tienen apoyo

Pese a la gran acogida que el coro de niños posee en cada presentación y a que son invitados en diferentes ferias y espectáculos, no tienen apoyo de las autoridades nacionales ni locales. El reconocimiento solo es papeles, pero no se traduce en un presupuesto para grabar una canción o un videoclip. Soto contó que todas las actividades que realizan son financiadas por los padres de familia de los menores. Han recibido ofertas de otros países como Francia y España para ir a cantar, pero no se pudo lograr por falta de presupuesto.

El financiamiento a sus actividades viene íntegramente de los padres de familia, quienes hacen un presupuesto anual.

La última actividad a la que asistieron fue el Santurantikuy en la ciudad del Cusco. Soto contó con decepción que lo único que pidieron a la organización de la feria, fue un buen equipo de sonido y un almuerzo para los niños, pero nada se otorgó. “Nos quisieron apagar el equipo de sonido”, lamentó.

Producción

En agosto de 2023, Los K’ana Wawakuna lanzarán una nueva grabación denominada Arequipa, en reconocimiento a la Ciudad Blanca. Según Soto, el arequipeño es el mejor público que tienen. v