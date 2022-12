Aparece adolescente candidata al Miss Perú La Pre después de 5 días de intensa búsqueda

El último 18 de diciembre, la menor de iniciales V.S.J.B. (14) desapareció luego de ir a comprar a un restaurante cercano a su vivienda, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores. Cinco días después, la angustia para sus familiares terminaron. La menor apareció y, si bien se encuentra en buen estado, su madre denunció que ha sido engañada por un sujeto y que este estaría detrás de su desaparición .

En vísperas de Nochebuena, la madre logró reunirse con su menor hija. Días antes, la adolescente llamó a su progenitora y le informó que se encontraba bien y que, dentro de poco, se volverían a ver. Tras rastrear la llamada, resultó que se encontraba en Huánuco .

A ello se le sumaron las declaraciones de uno de sus amigos, quien le comunicó a sus familiares que la adolescente le había dejado una carta en la que indicaba que se iría por un tiempo y que retornaría a su hogar dentro de nueve meses o un año.

Tales hallazgos preocuparon a sus familiares. Después de días de búsqueda, este 24 de diciembre la menor retornó a su hogar en compañía de un sujeto que afirmaba ser su pareja y que tendrían un hijo.

“El hombre me dice: ‘Hemos venido porque V.S.J.B. está embarazada’. Se identificó como Piero y que tenía 23 años, pero nosotros lo hemos buscado y resulta que tiene 29. Ahora este sujeto está libre y no es justo. Por favor, pido ayuda a la ministra de la Mujer porque mi hija ha cambiado completamente. No quiere denunciarlo y más bien lo defiende”, manifestó la madre a “Panamericana”.