¿Por qué este lunes 26 de diciembre es día no laborable?

La Navidad se celebra este 25 de diciembre, pero este feriado no se disfruta como tal debido a que cae día domingo. Es por ello que el Gobierno dispuso a través del Decreto Supremo 033-2022-PCM que sea día no laborable el lunes 26 de diciembre. Así se podrá tener un fin de semana largo y favorecer al turismo interno.

Es importante precisar que un día no laborable es distinto a un día feriado. Conoce eso y otros detalles a continuación.

¿El lunes 26 de diciembre será feriado?

Si bien este domingo 25 de diciembre sí es feriado por la celebración de Navidad, el Gobierno decretó el lunes 26 de diciembre como día no laborable para el sector público, el cual se unirá al domingo 25 (día habitual de descanso) de este mes. Así, se podrán disfrutar dos días libres.

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

Los feriados son definidos por ley, mientras que los días no laborables son establecidos por decreto por el Gobierno. Los feriados son descansos remunerados que no se compensan. En tanto, un día no laborable requiere que luego se compensen esas horas.

¿Qué trabajadores descansarán este 26 de diciembre?

Según la normativa, este lunes 26 de diciembre (día no laborable) está dirigido a los trabajadores del sector público; no obstante, en caso de pertenecer al sector privado, las empresas y entidades podrán acogerse a la medida, para lo cual se deberá llegar a un acuerdo entre empleador y trabajadores. De no haber trato, se deberá trabajar con normalidad.

Día no laborable del 26 de diciembre: ¿se recuperarán las horas?

El Decreto Supremo 033-2022-PCM señala que las horas en las que no se trabajó durante el lunes 26 de diciembre serán compensadas en los 10 días siguientes o, en todo caso, se regirá bajo la decisión del titular.

¿Quiénes trabajarán el 26 de diciembre?

Con el objetivo de garantizar el bienestar de la ciudadanía, el Gobierno dispuso que los siguientes sectores económicos tendrán puestos de trabajo (determinados por las entidades y empresas en cuestión) que no serán parte del día no laborable: