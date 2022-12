Este 22 de diciembre, el alcalde de Lima, Miguel Romero, presentó la culminación de la infraestructura de la ampliación del tramo norte del Metropolitano que beneficiará a 370.000 vecinos de Independencia, Comas, Carabayllo y otros distritos. Sin embargo, a pesar de contar con las estaciones y pistas culminadas, esta megaobra de 550 millones de inversiones, que beneficiará cerca de 80.000 usuarios, aún no puede operar debido a que todavía falta implementar el sistema de funcionamiento.

En esta nota de La República te detallamos las razones del retraso del proyecto que implementará 18 nuevas estaciones que parten desde el actual terminal Naranjal, en Independencia, hasta el cruce de las avenidas Universitaria y Chimpu Ocllo, en Carabayllo.

Ampliación del Metropolitano: ¿por qué aún no opera pese a contar con las estaciones y pistas?

Ante una mirada inexperta, el nuevo trayecto de 10.2 kilómetros de la ruta troncal parece estar listo para transitar, sin embargo, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) advirtió, desde noviembre de este 2022, deficiencias que debía subsanar Emape, entidad de la comuna de Lima a cargo del proyecto.

Tales imperfectos responderían, según Emape, a cuestiones de diseño: “Tras las pruebas con buses, hemos ensanchado algunas partes de la vía, se han mejorado las entradas de las estaciones para el correcto acoplamiento de los buses con las puertas de los embarques y se están culminando acabados, como remaches de soldadura en rejas o tarrajeos en algunas zonas”.

Ampliación del Metropolitano culminará aún el otro año. Foto: Municipalidad de Lima

En ese contexto, aclaró que la ATU ha planteado observaciones que no están contempladas en el expediente técnico y que demandan mayores recursos , como parqueadores de bicicletas, marcas podotáctiles y vías adicionales (bahías) en las intersecciones. “Estas cosas no perjudican el manejo operacional. Nos parece una exageración no usar la infraestructura”, expresaron y añadieron que le corresponde a la ATU instalar los validadores y torniquetes en las estaciones..

A todo ello, se le suma otra observación: la representante de la ATU, Killa Miranda, advirtió que Lima aún no le entrega el estudio operacional de la ampliación del Metropolitano. Información relevante, teniendo en cuenta que sin ello no sabrían cuántos buses se necesitan en las rutas troncales y alimentadoras.

“En enero se firmará contrato con una consultora internacional. El estudio estará listo en siete meses, pero ya antes la ATU puede poner en operación la ruta hasta Carabayllo”, respondió el vocero de Emape, Hernán Navarro.

Alcalde de Lima indica que ATU deberá encargarse de la operatividad de la obra

Por su parte, el alcalde de Lima, Miguel Romero, manifestó que ya culminaron la etapa de la construcción vial y ahora todo queda bajo cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.

“La ATU es la que ya va a darle la operatividad. Quisiera que la entidad diga el tiempo, estimamos que sea en un tiempo breve de tres a cuatro meses”, señaló Romero Sotelo a La República. Además, mencionó que han estado coordinando con dicha institución para la posición de la ingeniería del proyecto.

Respecto a los retrasos en la entrega, aseguró que se dieron por la informalidad en las diferentes zonas. “Se han cambiado en algunas oportunidades dichas fechas, pero ha sido por este factor recurrente (...) La obra en su parte de infraestructura está al 100%”, precisó.

La infraestructura vial, se empezará la etapa de pruebas y recepción, siendo abril de 2023 el plazo máximo de entrega del proyecto a la Autoridad de Transporte Urbano. Foto: composición LR/ captura de Municipalidad de Lima

Ampliación del Metropolitano: ¿cuándo empezará a operar?

Romero señaló que el patio taller y las 17 nuevas estaciones, en cuanto a obra física, están concluidas; mientras que el terminal Chimpu Ocllo tendrá listos sus acabados y accesos en los próximos días.

En ese sentido, precisó que, después de terminada la infraestructura vial, se empezará la etapa de pruebas y recepción, siendo abril de 2023 el plazo máximo de entrega del proyecto a la Autoridad de Transporte Urbano. “Nosotros, como municipalidad de Lima, nos hemos encargado de la infraestructura; ahora la operatividad le corresponde a la ATU, pero estimamos que pueda ponerla en funcionamiento en tres o cuatro meses“, dijo.

A pesar de admitir que los trabajos aún no concluyen, el burgomaestre de Lima participó de la colocación de la placa recordatoria junto al alcalde de Comas, Raúl Díaz.

¿Qué estaciones tendrán la ampliación del tramo norte del Metropolitano?