No se puede disolver el Congreso porque la ciudadanía lo pide

Politóloga Milagros Campos analiza la coyuntura política tras el fallido golpe de Estado y la solicitud de adelanto de elecciones generales.

La ciudadanía pide que se cierre el Congreso de inmediato. ¿Es posible?

Tenemos caminos para solucionar nuestras crisis. Esos caminos atraviesan por reglas que nos mantienen como Estado. La disolución del Congreso está planteada en la Constitución bajo supuestos específicos. Esos supuestos no incluyen el pedido de la ciudadanía. Son solamente cuando se niega la confianza o se censura a dos gabinetes. No podemos cerrar el Congreso y quedarnos sin un órgano del Estado. Las elecciones son las que dan legitimidad a las instituciones. Si tenemos el Congreso que tenemos es porque la ciudadanía votó por estos representantes.

Ahora, hubo el planteamiento que las elecciones sean antes en 2023.

Las elecciones son una competencia entre partidos y candidatos con reglas para lograr que el resultado sea uno adecuado que legitime a las autoridades. Tenemos plazos. Lo primero es que se apruebe esta reforma constitucional y luego se tiene que convocar a elecciones, que según la ley, debe ser 270 días antes. Entiendo que eso podría hacerse en plazos más cortos que 2024, pero es muy difícil que se haga de inmediato o en 3 meses. Se necesita que los partidos propongan a sus candidatos internamente, que se inscriban, conocerlos y se establezca un periodo de tachas. Además, hay modificaciones que hacer en la ley para los plazos. También la norma señala que solo pueden ser candidatos quienes tengan partidos inscritos y estén registrados en los mismos. Hay modificaciones constitucionales que se tienen que hacer para concretar ese plazo. Es importante que los ciudadanos comprendamos que, en todo Estado de Derecho, existen reglas que debemos cumplir, incluso en momentos de crisis, para una solución adecuada.

Tras las muertes, un sector de ciudadanos pide la renuncia de Dina Boluarte.

Hay una sucesión constitucional para evitar tener gobernantes autócratas. Las reglas establecen, vacado el presidente, como es el caso de Pedro Castillo (por intentar dar un golpe de Estado) ello supone que asume el vicepresidente (a) (...) En caso Dina Boluarte renunciara, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, le corresponde al titular del Congreso, ser presidente hasta que se produzcan las elecciones.

El Congreso arrastra un descrédito hace muchos años, ¿a qué lo atribuye?

Esta pérdida de legitimidad es un círculo vicioso. Un gobierno inestable no puede avanzar en políticas públicas para mejorar la calidad de las personas. Necesitamos un buen sistema de salud, conectividad, carreteras y educación de calidad. Eso se consigue con políticas públicas, con gobiernos que sean eficaces. Es un círculo vicioso, porque como no se consiguen los objetivos rápidamente, se culpa de ello a los gobernantes y al Congreso (...) Necesitamos, además, candidatos idóneos, que no ocupen cargos públicos quienes tienen sentencias por haber cometido delitos (...) Son reformas que se deben hacer en la legislación.

Congreso y Ejecutivo alientan la inestabilidad. Usan la vacancia presidencial y cuestión de confianza, medios extremos de fiscalización.

Desde el siglo XIX, tenemos la censura y la interpelación ministerial para que el Congreso pueda exigir una conducta adecuada de los ministros. Desde el siglo XIX, también tenemos la vacancia y hemos visto como esto en el siglo XXI, se ha utilizado como una amenaza. Necesitamos corregir esto y establecer que al presidente de la República se le puede investigar y realizar un juicio político o acusación constitucional durante su mandato por actos de corrupción, por violación a derechos humanos y por faltas graves; y eliminar la vacancia por permanente incapacidad moral. Pues en los términos que tenemos resulta perturbador. Así como la idea de presentar cuestiones de confianza para lograr el objetivo de disolver el Congreso. Ni la disolución ni la vacancia como herramientas permanentes van a lograr gobiernos estables. Un ejemplo de ello es Ecuador, en donde se pueden utilizar esas causales una sola vez. Pero si es que se vaca al presidente se va el Congreso y si se disuelve el Congreso, se va el presidente. Pero en el Perú, creo que se debe ampliar el artículo 117, que dice que solo se le puede acusar al presidente por 4 faltas: disolver el Congreso sin que se haya negado la confianza 2 veces; y poner allí que también se le puede acusar durante su mandato por actos de corrupción.

Debo decir que necesitamos, sin que se gaste más dinero, un congreso bicameral. Dos cámaras representarán mejor a la ciudadanía y tener una mejor deliberación pública.

¿Cuáles son los siguientes procesos que se le viene al expresidente Castillo?

Lo que viene es que va avanzar el caso que tiene en el Congreso por una docena de casos de presunta corrupción. Va a ser juzgado no solamente por rebelión y atentar contra el sistema democrático, sino también por los casos de corrupción que lo involucran directamente.

¿En cuanto a los congresistas, ellos desconocen que no pueden legislar leyes que signifiquen gasto al Estado?

Lo que diría es que es necesario fortalecer la carrera política. En el Perú la reelección ha sido en promedio desde el 2001, 20%. Lo que hemos visto es renovación y no reelección. Hay que revertir esa prohibición, porque quienes regresan al Congreso por decisión de los electores, tienen una mayor experiencia y pueden transmitir a sus colegas nuevas las reglas existentes. Los congresistas tienen derecho a presentar iniciativas legislativas (...) El artículo 79 de la Constitución señala que los congresistas no tienen iniciativa de gasto, esto esta hecho para proteger el presupuesto y la salud económica de la nación. Cuando la economía se perjudica, los que la sienten son los más pobres (...).