Jesús María: personal de limpieza y Serenazgo reclaman por falta de pagos

Trabajadores de limpieza pública y de Serenazgo de la Municipalidad de Jesús María han denunciado que la comuna no ha cumplido con todos los pagos correspondientes al mes de diciembre. Uno de los representantes del personal que brindan seguridad al distrito, Marco Horna Bejarano, también indicó que habrían recibido amenazas de despido por los reclamos que vienen realizando.

“Somos un promedio de 250 serenos, entre los tres grupos. Mi pedido es que se nos abone el sueldo del mes de diciembre , porque supuestamente esta gestión ya se va. Todas las municipalidades han pagado y acá todavía no terminan de (dar) el aguinaldo porque (lo están haciendo) por partes, por letras”, indicó para el canal PBO.

“A partir de mañana (24 de diciembre) es feriado largo y estos señores ya se retiran. No estamos perjudicando a nadie, estamos reclamando nuestro sueldo, nuestro derecho”, agregó.

Marco Horna expresó, además, que les habrían advertido con despedirlos si continuaban con esta medida de protesta. “No estamos faltando el respeto a nadie, queremos que se nos pague, queremos pasar una Navidad, un Año Nuevo con nuestros familiares, con nuestros hijos. La gran mayoría es padre y necesita llevar algo a su casa, no es nada que nos estén amenazando que nos van a dar de baja por reclamar nuestro sueldo” , dijo.

Finalmente, los trabajadores manifestaron que, de no recibir el dinero que les adeudan, no continuarán con sus labores. “Ni siquiera se han dignado a salir los jefes, la gerencia, la subgerencia, a hablar con el personal. Que salgan y que den la cara”, afirmó el dirigente.

Antecedentes

En diciembre del 2021, miembros de serenazgo también habían denunciado que la municipalidad no les había depositado la remuneración del mes de noviembre.

“No nos dan el bono, no nos dan la grati. Hay gente que no tiene para pasaje, tiene que prestarse dinero para poder comer y no podemos ya”, dijo en ese entonces Juan Carlos, un empleado de la comuna.