Intervienen a 3 menores acusados de integrar banda delincuencial en Arequipa

La madrugada de este sábado y a unas horas de la Navidad, tres menores fueron atrapados por los agentes de la Comisaría de Alto Selva Alegre luego que un ciudadano los denunciara por hurto de celular. Según Jean Perez (20), el ilícito ocurrió mientras caminaba por una calle del distrito al promediar las 2.40 horas.

La víctima acudió de inmediato a la comisaría, donde presentó la denuncia y fue subido al patrullero para iniciar el recorrido en busca de sus asaltantes. Cuando llegaron a la intersección de la avenida Obrera con calle Victoria, ubicaron a los menores.

Ellos serían integrantes de la banda Los Wachiturros, y quedaron en calidad de retenidos por infracción a la ley penal. Ya en la dependencia fueron identificados como C. H. S. (16), J. M. V. (16) y C. C. K. (15).

Se supo que, en poder del primero de los nombrados, se encontró el equipo del ilícito. Este caso, por tratarse de menores de edad, fue informado a la Primera Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar.