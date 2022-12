Día no laborable en Perú: ¿BCP, BBVA y otros bancos atenderán este 26 de diciembre?

Si bien el 26 de diciembre es día no laborable, con las celebraciones por Navidad y Año Nuevo llega la hora de realizar compras en el supermercado por fiestas o ir a los bancos para hacer diversas transacciones financieras. ¿Te gustaría saber si habrá horario extendido de atención o si las agencias bancarias cerrarán para que evites cualquier contratiempo? ¿Abrirán todas sus oficinas a nivel nacional? Esto informaron el BCP, BBVA, Scotiabank y Pichincha a La República.

¿Los bancos atenderán el 26 de diciembre, día no laborable?

A poco de finalizar el año 2022, distintas entidades bancarias comunicaron que, en comparación al domingo 25 de diciembre, sí trabajarán en su horario regular. Los establecimientos que confirmaron su jornada regular son:

BCP: la atención el lunes 26 de diciembre será de 9.00 a. m. hasta la 6.00 p. m.

la atención el será de 9.00 a. m. hasta la 6.00 p. m. BBVA: la atención el lunes 26 de diciembre será de 9.00 a. m. hasta la 6.00 p. m.

la atención el será de 9.00 a. m. hasta la 6.00 p. m. Pichincha: la atención el lunes 26 de diciembre será de 9.00 a. m. hasta la 6.00 p. m.

la atención el será de 9.00 a. m. hasta la 6.00 p. m. Scotiabank: la atención el lunes 26 de diciembre será de 9.00 a. m. hasta la 6.00 p. m.

Si bien el Decreto Supremo 033-2022-PCM precisa que el día no laborable es para el sector público en todo el Perú; a través de sus canales oficiales, algunas entidades bancarias aún no comunican cuál será su horario de atención, pero se respetaría el tiempo de servicio regular. Por ejemplo:

Interbank

Banco de Comercio

CrediScotia

Caja Trujillo

Caja Huancayo

Caja Piura.

Diferencias entre feriados y días no laborables en Perú

Un feriado es un día de descanso para el trabajador y debe ser retribuido por la empresa con la remuneración ordinaria del día de trabajo, de acuerdo con el marco normativo.

Sin embargo, los días no laborables suelen ser declarados por normas infralegales, tales como decretos supremos. Estos son días de descanso que deben ser compensados por el trabajador, previo acuerdo con el empleador. Para el sector público, estas fechas no laborales son obligatorias, mientras que las empresas privadas pueden decidir no implementarlas.