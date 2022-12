2.500 ganaderos al borde de la quiebra tras ataque a Gloria

Decenas de ganaderos lecheros de El Pedregal - Majes, provincia arequipeña de Caylloma, recibieron una estocada final. La suspensión de diez días del acopio de leche cruda por parte de la planta lechera de Gloria, los conducirá a la quiebra. Las instalaciones de la empresa láctea en Majes quedaron inoperativas, luego de un ataque vandálico tras el estallido social por la vacancia de Pedro Castillo.

“De las 6.000 familias ganaderas que entregan su leche a Gloría y Laive, 2500 no volverán a retomar la actividad porque no van a tener cómo recapitalizarse, botaron su leche a la tierra”, sostuvo Gianni Simoni Rosas, presidente del Consejo Regional de la Leche en Arequipa.

Antes del ataque a Gloria, los agricultores ya la pasaban mal. Además de los precios bajos, los insumos encarecieron, igual los forrajes. No se cubren los costos de producción.

El Centro de Acopio de Leche Asociación de Productores Agropecuarios de Majes (Cal Aspam) es uno de los seis puntos de recolección para 100 ganaderos de esta localidad. Solo Cal Aspam perdió 90 mil litros del lácteo. Luis Perettel, administrador muestra videos en que los tanques de frío llenos de leche son descargados al desagüe. “Muchos han pasado a un nivel rojo. Decidirán entre vender su ganado o dedicarse a otro rubro”, sostuvo.

Una de sus socias, Nordi Luna, se dedica 60 años a la ganadería. Reconoce que está en quiebra. Las 28 vacas de su establo, ubicado en la zona C-2 de El Pedregal, producían 400 litros diarios que se desperdiciaron por la inoperatividad de la planta. Sin ingresos venderá parte de su ganado, de los contrario, no podrá pagar su préstamo de Reactiva que supera los S/ 70 mil. “Estamos en déficit. Esto acrecentó nuestra crisis”, sostuvo.

Los ganaderos invierten en varios rubros: mejorar la genética para que el animal produzca más de 20 litros por día, buena alimentación del ganado, etc. “Si el animal no come, baja su peso y no va a producir igual”, destacó.

Tras los ataques a Gloria y Laive estas plantas reanudaron el acopio el jueves 22. Antes de los atentados, Cal Aspam les entregaba 15.000 litros diarios, el jueves 22 entregó 9.000 litros. Mermó la producción. “La vaca al bajar de peso no podrá preñarse, rendirá menos y el ganadero tendrá que recuperar el hato o venderlo. Si no tiene fondos lo rematará”, explicó Simoni.

Melesio Herrera Rodríguez ordeñaba a 16 cabezas de ganado para sacar más de 370 kilos de leche. Se queja por los insumos caros, verá cómo le va en estos días, sino deberá tomar decisión”, sostiene. Martín Choquepuma, tesorero y ganadero de Cal Aspam, produce 150 kilos del lácteo. Con la crisis evalúa venderlas.

Peretell asegura que los costos de fertilizantes no se estabilizan, los forrajes están caros. “El costo de producción está en 1.70 pero solo pagan S/ 1.30 o S/ 1.40″, señaló. Simoni agrega que el precio por kilo de leche de S/1.40 siempre los ha mantenido al borde del precipicio cuando se deberían regirse a un estándar internacional de leche reconstituida por S/ 2.15 cada litro. “Ese debería ser el precio para el ganadero nacional”, indicó.