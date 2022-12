Trabajadores que murieron en chifa de Ventanilla laboraban 12 horas diarias

El pasado 14 de diciembre, un total de 4 personas fallecieron en el interior del chifa Xing Long ubicado en Ventanilla. Según la información de los bomberos, los empleados habían ingresado a limpiar un pozo séptico en la parte inferior del local y fallecido por asfixia. Las familias exigieron se haga justicia y la muerte de los trabajadores no quede impune.

Sin embargo, esta negligencia no ha sido la única que ha salido a relucir sobre el caso. El semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que los jóvenes trabajaban 12 horas al día y solo descansaban una vez a la semana. Asimismo, que solo la encargada del local se encontraba contratada bajo planilla.

“Allí trabajaban 13 personas. Cumplían jornadas de 12 horas y tenían un día de descanso a la semana. Ganaban entre 1.200 a 1.400 soles. De los cuatro fallecidos, solamente Mayra Culquicondor se encontraba en planilla. Ella era la administradora y tenía 10 años laborando”, se lee en la publicación del semanario.

La prima de uno de los fallecidos y extrabajadora del local, Lesly Yacila, denunció que ellos no debían encargarse de dicha actividad. Asimismo dijo que los abogados de la empresaria y dueña del chifa Xing Long intentaron sobornarla para que no declare la verdad ante las autoridades.

“Me ofrecieron 2.000 soles por la muerte de mi familiar. El abogado me dijo que aceptara, que me estaban haciendo un favor. Dije que no ¡Era una burla!”, manifestó indignada la joven a Hildebrandt en sus Trece.

Finalmente, la esposa de uno de los trabajadores pidió nuevamente justicia por la muerte de su pareja, quien solo pensaba trabajar hasta fines de diciembre con la intensión de poder comprar los regalos de navidad para sus hijos.